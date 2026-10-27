Кто является автором и чтецом текста Радиодиктанта 2026 года Автором текста Радиодиктанта национального единства является писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Текст диктанта называется "Письмо, которое не заканчивается".

Читать этот текст будут учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

Во время радиодиктанта будет проходить сбор на проект "Дронопад" от благотворительного фонда "Вернись живым".