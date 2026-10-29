"Зеесушний" ледь не довів до інфаркту: українці поділилися результатами Радіодиктанту

Після Радіодиктанту національної єдності українці не лише обговорюють текст Артура Дроня та читання Даші Астаф'євої й Артура Пройдакова, а й діляться власними результатами. У соцмережах учасники зізнаються, де сумнівалися в розділових знаках, які слова здалися найпідступнішими та скільки помилок очікують побачити після перевірки.

У Threads користувачі жартують про кому, тире та двокрапку, через які доводилося сумніватися просто під час написання Радіодиктанту. Окрему увагу привернуло слово "зеесушний", написання якого стало приводом для обговорень, пише 24 Канал.

На які моменти скаржаться учасники

Судячи з реакцій у мережі, найбільше сумнівів викликали саме розділові знаки. Навіть ті, кому текст здався нескладним, не були впевнені, чи правильно розставили всі коми та інші знаки.

Яких тільки варіантів написання найрезонанснішого слова не вигадували учасники Радіодиктанту: "зсушний", "ЗСУшний", "ЗСУ-шний" і навіть "зеесушний". Саме останній варіант використали в офіційному тексті диктанту, адже назву абревіатури передали словами, а суфікс написали малими літерами. Водночас написання "ЗСУшний" також допустиме.

Користувачка @natalya__koval__ зізналася, що нарахувала у своєму Радіодиктанті дві помилки. Зокрема, вона виділила слово "направду" комами, а написання "ЗСУшний" і надалі збирається змінювати на власний лад, жартуючи, що це її спосіб висловити повагу до ЗСУ.

Для @14.nataliiaaa також принциповим виявилося написання слова "ЗСУшний". Жінка обурилася офіційним варіантом "зеесушний" і заявила, що й надалі писатиме назву з абревіатурою великими літерами, адже так відчуває більше поваги до українських військових. Водночас вона потішилася, що загалом припустилася небагатьох помилок, а трикрапку поставила правильно.

Користувач Threads @ivanmahuriak перевірив свій Радіодиктант і нарахував 11 помилок. Він також пригадав, як колись йому ледь не анулювали друге місце на мовній олімпіаді через те, що він написав "все-таки" окремо. Утім, чоловік із гумором зауважив, що навіть срібні призери можуть помилятися.

Були й набагато критичніші і від того дотепніші самоаналізи:

Користувачка Threads @nadiya_kuprinenko перевірила свій Радіодиктант і поділилася помилками. Вона не поставила одне тире, додала зайве, а також помилилася з розділовими знаками й великою літерою. Окремо жінка згадала слово "ЗСУшного", але цей варіант написання не вважають помилкою.

Одна з учасниць Радіодиктанту, філологиня, зізналася в TikTok, що набрала близько 6 балів через власні помилки. Її підвело слово "зсушний", вона забула про три крапки й перемудрила ще з кількома словами.

Де помилилась філологиня на Радіодиктанті: дивитись відео

А от @teawithmillk найбільше засмутили не слова, а розділові знаки. Дівчина зізналася, що заплуталася з двокрапками й тире, а єдину помилку в написанні слів зробила у словосполученні "пів хвилини", яке написала разом.

Деякі розділові знаки учасників диктанту підводили не один раз:

Користувач @dreds.art нарахував у своєму Радіодиктанті аж 26 помилок і з гумором поцікавився, чи є ті, хто помилився ще більше.

Втім, були й щасливчики. Користувачка Threads @iryna_lekhiv похвалилася, що написала Радіодиктант без жодної помилки. Вона правильно написала навіть слово "зеесушний" і не пропустила жодного тире, лапок чи знака оклику.