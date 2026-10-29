Опублікували правильний текст Радіодиктанту 2026 "Лист, який не закінчується"

Текст диктанту мав назву "Лист, який не закінчується". Про це інформує 24 Канал.

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Який правильний варіант тексту Радіодиктанту 2026 року

Цьогоріч українці писали диктант на станції "Академік Вернадський", у метрошколі в Харкові, у поїзді, на роботі, на позиціях, у межах туру за кордоном, на Дніпровській ГЕС, у кав'ярнях, книгарнях тощо.

Правильний текст Радіодиктанту оприлюднили 29 жовтня на сайті Українського Радіо та на сайті Суспільне Культура.

24 Канал публікує цей текст та пропонує перевірити свій варіант на помилки.

Радіодиктант 2026: правильний текст диктанту

"Лист, який не закінчується"

Дозволиш написати листом? Виводити літери ручкою, чути шурхіт паперу, залишити чорнильний слід на пальцях — вічна романтика! Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби, держкордони й блокпости... Складаєш букви в абзаци, як різьбяр відшліфовуючи кожну деталь, а потім — слова мандрують часом.

Деколи вони схожі на нас: сходяться разом курйозно, але стають нерозлучними. Наприклад, люди кажуть: "міцно любити". Уяви собі! Не "дуже", не "гіперсильно". Любити міцно. Ніби тримати за руку. Довго-довго обіймати. А інколи — прокидатися зранку і не знаходити поряд, але хоч-не-хоч розслонити штори в кімнаті чи розстібнути зеесушного спальника в бліндажі. Це також про міцну любов. Може, навіть найміцнішу.

Коли в теперішньому страшно, мова захищає нас — і то не впівсили, а намагаючись сконструювати майбутнє. Подивись: заховалося слово "останній". Кожна зустріч відтепер крайня, навіть коли це суперечить правилам слововживання. Бо завжди буде наступна. Бо наша зустріч важливіша за будь-які правила.

І найголовніше: мова не тільки для всіх, а й для кожного. Якби навіть ці слова лунали різними голосами, а мільйон людей водночас записували їх, кожен думав би про когось особливого. Я — про тебе.

Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно! Якщо мова непідвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи.

Я люблю тебе. Так є завжди.

Примітка Суспільного: написання слова «зеесушного» у варіанті «ЗСУшного» не вважатиметься за помилку.

Що відомо про Радіодиктант у 2026 році