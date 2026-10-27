Ці слова у тексті Радіодиктанту могли викликати труднощі

Суспільне Культура зібрало цікаві слова та фрази з цьогорічного диктанту. При цьому видання зазначило: щоб не руйнувати магію Радіодиктанту, розбираємо лише декілька слів та залишаємо простір для обговорень.

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У яких словах могли помилятися українці

Суспільне Культура запропонувало 10 слів, які могли викликати труднощі під час написання.

« Блокпости » й « держкордони » – обидва складні іменники пишуться разом. Належать до лексики, актуалізованої російсько-українською війною.

« Різьбяр » – тут важливо звернути увагу і на м'який знак, і на відсутність апострофа. А означає це слово майстра, що вирізьблює предмети з дерева, каменю, кістки чи льоду.

« Впівсили » – це прислівник, що означає наполовину сили, не в повну силу. Пишеться разом, адже це одне слово зі значенням «не в повну силу». Воно, до речі, було і в тексті Радіодиктанту 2025 року.

« Слововживання » – складний іменник, утворений поєднанням двох слів «слово» і «вживання»: сполучний голосний «о» тут збігається із закінченням першого слова.

« Довго-довго » і « хоч-не-хоч » – тут варто згадати, що деякі прислівники слід писати з дефісом (або навіть двома).

« Розслонити » та « розстібнути » нам ілюструють, як вимовляти й писати українською мовою.

«Гіперсильно» – правопис 2019 року підказує: «разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий) вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-».

Що відомо про Радіодиктант у 2026 році