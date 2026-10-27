Ці слова у тексті Радіодиктанту могли викликати труднощі

Радіодиктант 2026 / Фото: Зимноводівська сільська рада
27 жовтня українці писали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Флешмоб відбувся у День української писемності та мови.
Суспільне Культура зібрало цікаві слова та фрази з цьогорічного диктанту. При цьому видання зазначило: щоб не руйнувати магію Радіодиктанту, розбираємо лише декілька слів та залишаємо простір для обговорень.
У яких словах могли помилятися українці
Суспільне Культура запропонувало 10 слів, які могли викликати труднощі під час написання.
«Блокпости» й «держкордони» – обидва складні іменники пишуться разом. Належать до лексики, актуалізованої російсько-українською війною.
«Різьбяр» – тут важливо звернути увагу і на м'який знак, і на відсутність апострофа. А означає це слово майстра, що вирізьблює предмети з дерева, каменю, кістки чи льоду.
«Впівсили» – це прислівник, що означає наполовину сили, не в повну силу. Пишеться разом, адже це одне слово зі значенням «не в повну силу». Воно, до речі, було і в тексті Радіодиктанту 2025 року.
«Слововживання» – складний іменник, утворений поєднанням двох слів «слово» і «вживання»: сполучний голосний «о» тут збігається із закінченням першого слова.
«Довго-довго» і «хоч-не-хоч» – тут варто згадати, що деякі прислівники слід писати з дефісом (або навіть двома).
«Розслонити» та «розстібнути» нам ілюструють, як вимовляти й писати українською мовою.
«Гіперсильно» – правопис 2019 року підказує: «разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий) вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-».
Що відомо про Радіодиктант у 2026 році
Автором тексту цьогоріч є письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Текст диктанту мав назву "Лист, який не закінчується".
Читців цьогоріч було двоє. Це вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.
Під час Радіодиктанту тривав збір на проєкт "Дронопад" від благодійного фонду "Повернись живим".
Цьогоріч диктант писали культурні діячі, педагоги, воїни, ветерани, школярі з батьками, дипломати, енергетики, представники духовенства, посадовці, актори, блогери та інші.
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