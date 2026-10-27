Учеба
Учеба
Live
Просмотров: Время чтения: 2 мин

Эти слова в тексте радиодиктанта могли вызвать затруднения

Мария Волошин
Радиодиктант 2026

Радиодиктант 2026 / Фото: Зимноводивский сельский совет

27 октября украинцы писали Всеукраинский радиодиктант национального единства. Флешмоб прошел в День украинской письменности и языка.

"Суспильне Культура" собрало интересные слова и фразы из диктанта этого года. При этом издание отметило: чтобы не разрушать магию радиодиктанта, мы разберем лишь несколько слов и оставим место для обсуждений.

Реклама
Adv

В каких словах могли ошибаться украинцы

"Суспильне Культура" предложило 10 слов, которые могли вызвать трудности при написании.

  • "Блокпости" и "держкордони" – оба сложных существительных пишутся слитно. Относятся к лексике, актуализированной российско-украинской войной.

  • "Різьбяр" – здесь важно обратить внимание и на мягкий знак, и на отсутствие апострофа. А означает это слово мастера, вырезающего предметы из дерева, камня, кости или льда.

  • "Впівсили" – это наречие, которое означает "наполовину силы", "не в полную силу". Пишется слитно, ведь это одно слово со значением "не в полную силу". Оно, кстати, было и в тексте Радиодиктанта 2025 года.

  • "Слововживання" – сложное существительное, образованное объединением двух слов "слово" и "вживання": соединительная гласная "о" здесь совпадает с окончанием первого слова.

  • "Довго-довго" и "хоч-не-хоч" – здесь стоит напомнить, что некоторые наречия следует писать с дефисом (или даже двумя).

  • "Розслонити" и "розстібнути" иллюстрируют, как произносить и писать на украинском языке.

  • "Гіперсильно" – правописание 2019 года подсказывает: "вместе пишем слова с первым иноязычным компонентом, определяющим количественное (выше обычного, очень высокое или слабое, быстрое) проявление чего-либо: архі-, архи-, блиц-, гипер-, экстра-, макро-, макси-, миди-, микро-, мини-, мульти-, нано-, поли-, премиум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-".

Что известно о Радиодиктанте в 2026 году

  • Автором текста в этом году является писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Текст диктанта назывался "Письмо, которое не заканчивается".

  • В этом году дикторов было двое. Это учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

  • Во время радиодиктанта проходил сбор средств на проект "Дронопад" от благотворительного фонда "Вернись живым".

  • В этом году диктант писали деятели культуры, педагоги, военные, ветераны, школьники с родителями, дипломаты, энергетики, представители духовенства, чиновники, актеры, блогеры и другие.

Связанные темы:

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter