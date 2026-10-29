Текст диктанта назывался "Письмо, которое не заканчивается". Об этом сообщает 24 Канал.

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Какой вариант текста радиодиктанта 2026 года является правильным

В этом году украинцы писали диктант на станции "Академик Вернадский", в метрошколе в Харькове, в поезде, на работе, на позициях, в рамках тура за рубежом, на Днепровской ГЭС, в кафе, книжных магазинах и т. д.

Правильный текст радиодиктанта был опубликован 29 октября на сайте Украинского радио и на сайте Суспильное Культура.

24 Канал публикует этот текст и предлагает проверить свой вариант на наличие ошибок.

Радиодиктант 2026: правильный текст диктанта

"Лист, який не закінчується"

Дозволиш написати листом? Виводити літери ручкою, чути шурхіт паперу, залишити чорнильний слід на пальцях — вічна романтика! Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби, держкордони й блокпости... Складаєш букви в абзаци, як різьбяр відшліфовуючи кожну деталь, а потім — слова мандрують часом.

Деколи вони схожі на нас: сходяться разом курйозно, але стають нерозлучними. Наприклад, люди кажуть: "міцно любити". Уяви собі! Не "дуже", не "гіперсильно". Любити міцно. Ніби тримати за руку. Довго-довго обіймати. А інколи — прокидатися зранку і не знаходити поряд, але хоч-не-хоч розслонити штори в кімнаті чи розстібнути зеесушного спальника в бліндажі. Це також про міцну любов. Може, навіть найміцнішу.

Коли в теперішньому страшно, мова захищає нас — і то не впівсили, а намагаючись сконструювати майбутнє. Подивись: заховалося слово "останній". Кожна зустріч відтепер крайня, навіть коли це суперечить правилам слововживання. Бо завжди буде наступна. Бо наша зустріч важливіша за будь-які правила.

І найголовніше: мова не тільки для всіх, а й для кожного. Якби навіть ці слова лунали різними голосами, а мільйон людей водночас записували їх, кожен думав би про когось особливого. Я — про тебе.

Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно! Якщо мова непідвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи.

Я люблю тебе. Так є завжди.

Примечание Суспильного: написание слова «зеесушного» в варианте «ЗСУшного» не считается ошибкой.

Что известно о радиодиктанте в 2026 году