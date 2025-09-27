Чи були у вас колись ситуації, коли якась пісня іноземною мовою була чи не улюбленою, поки ви не дізнавалися її перекладу? Мабуть, таке бувало з кожним. Навіть з виробниками реклами.

Один такий прецедент мав місце в Україні ще в далекі довоєнні часи – у 2012 році компанія Roshen випустила новий рекламний ролик, але музичний супровід спровокував скандал. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на "Детектор медіа".

Цікаво У Дубаї продали найдорожчу чашку кави у світі за майже 30 тисяч гривень

Чому реклама спричинила скандал?

Реклама шоколаду від Roshen, вочевидь, мала бути ніжною та романтичною. На екрані глядачі могли бачити закохану пару, яка демонструє свої почуття. І супроводжує цей ролик пісня, яка звучить доволі романтично, якби не її текст.

Річ у тім, що саундтреком цієї рекламної кампанії стала пісня Comfortable place виконавця Russell Simins. І вона зовсім не про ніжність, а радше про щось абсолютно протилежне. Виконавець співає про те, як він тягає свою дівчину за волосся і дає їй ляпасів, а їй це подобається:

Gotta girl so fine

Маю класну дівчину

Loves me all the time

Яка любить мене повсякчас

Pull her hair, slap her face

Тягаю її за волосся, даю ляпасів по обличчю,

But it's alright, she just wants

Це нормально, бо вона лиш хоче

To be disgraced...

Бути приниженою..

Оригінальна реклама Roshen з цією піснею: дивіться відео

Це спричинило неабиякий скандал, а компанію звинуватили у пропаганді насильства щодо жінок. Тодішній директор із розвитку компанії Roshen Євген Вовчановський заявив, що компанія в жодному разі не мала наміру пропагувати насилля, а обираючи супровід для реклами керувалася тільки музичною стороною цього твору.

Рекламу, щоправда, переробили. Замість пісні в ролику надалі звучала тільки інструментальна версія пісні Comfortable place.

А про що співає в новій пісні Леді Гага?