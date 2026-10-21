Це звучить божевільно, але вони змогли: найдивніші рекорди українців, які вражають світ

Українці не раз потрапляли до міжнародних книг рекордів завдяки досягненням, які складно уявити без відеодоказів.

Одні демонстрували неймовірну фізичну силу, інші годинами виконували складні вправи або вигадували незвичайні способи перевірити можливості людського тіла. Деякі з цих рекордів звучать настільки дивно, що мимоволі хочеться перевірити, чи це справді можливо, повідомляє 24 Канал.

Кавуни, які не витримали сили українки

Українка Ольга Лящук стала відомою на весь світ завдяки незвичайному силовому трюку. Вона розчавила три кавуни стегнами за 14,65 секунди та встановила рекорд, який зафіксували в Книзі рекордів Гіннеса.

Лящук – професійна спортсменка, яка неодноразово брала участь у змаганнях найсильніших жінок світу. Вона довела, що сила може проявлятися не лише у звичних вправах зі штангою чи гантелями.

Щоправда, повторювати такий трюк удома не варто: для цього потрібні відповідна фізична підготовка й контроль техніки.

Лящук під час встановлення рекорду / nationalrecords.world

Шестирічна українка виконала 223 підйоми на перекладині

Регіна Абрамова зі Львівщини потрапила до Книги рекордів Гіннеса завдяки результату, який вражає навіть досвідчених спортсменів.

У 2025 році шестирічна дівчинка виконала 223 підйоми з переворотом на перекладині за 42 хвилини 23 секунди. Вона перевершила попередній результат українки Ніколь Князєвої, яка у 2017 році виконала 80 повторень.

Це не перше досягнення юної спортсменки. Регіна почала встановлювати рекорди ще у п'ятирічному віці, коли виконала вертикальний вис на гімнастичних кільцях тривалістю 5 хвилин 52 секунди. Згодом вона зосередилася на вправах на перекладині й продовжила вдосконалювати результат.

У 2026 році дівчинка встановила новий рекорд, виконавши вже 430 підйомів поспіль.

Регіна Абрамова / zahid.espreso.tv

Двоє українців виконали 42 віджимання на кісточках пальців

Українські спортсмени Дмитро Косатий і Дмитро Грунський встановили незвичайний рекорд у квітні 2025 року. У селі Вільхівка на Харківщині вони виконали 42 послідовні віджимання на кісточках пальців у парі. Це на два повторення більше за попередній результат.

Досягнення вимагає не лише сили рук, а й витривалості та злагодженої роботи обох учасників. Вправа має додаткову складність: спортсмени повинні спиратися на кісточки пальців, а не на долоні. Така позиція збільшує навантаження на кисті й потребує контролю рухів.

Для Грунського цей рекорд став ще одним у серії силових досягнень, а для Косатого – нагодою встановити світовий рекорд разом із партнером.

Українець підтягнувся 34 рази на чотирьох пальцях за хвилину

Віталій Зелінський встановив рекорд у Лондоні 16 лютого 2025 року. За одну хвилину він виконав 34 підтягування, використовуючи лише чотири пальці.

У Книзі рекордів Гіннеса зазначено, що таким чином українець хотів перевірити власну фізичну силу. Ця вправа значно відрізняється від звичайних підтягувань. Потрібно не тільки підняти вагу власного тіла, а й утримувати його на пальцях, які витримують значне навантаження.

Для такого результату необхідні сильні м'язи передпліч, міцний хват і тривала підготовка. У січні 2026 року американець Брендан Адамс повторив результат Зелінського, виконавши також 34 підтягування за хвилину.

Віталій Зелінський / FB: Лана Вєтрова

Дмитро Грунський тягнув транспорт зубами, шиєю та бородою

Український силач Дмитро Грунський із Дніпра відомий серією незвичайних силових рекордів. Він тренується понад 20 років і станом на квітень 2025 року мав сім титулів Guinness World Records.

Одне з його найвідоміших досягнень – переміщення автомобілів за допомогою зубів, шиї та навіть бороди. У листопаді 2023 року Грунський протягнув бородою вантажівку вагою 2580 кілограмів на п'ять метрів за 26 секунд.

Під час попередньої спроби у 2019 році волосся його бороди не витримало навантаження, тому спортсмену довелося змінити підхід і відростити довшу бороду, експериментуючи зі способами її заплітання.

Силач також протягнув зубами сім автомобілів із водіями всередині. Загальна вага машин разом із людьми становила 8784 кілограми. А в листопаді 2025 року він встановив ще один рекорд, піднявши бородою вантаж вагою 64,4 кілограма й утримуючи його майже сім секунд.

Ці досягнення потребують спеціальної підготовки та не є трюками, які можна безпечно повторювати самостійно. Сам Грунський присвячував свої рекорди Україні та її захисникам.

Чому такі рекорди привертають увагу?

Незвичайні досягнення цікаві тим, що виходять за межі звичних уявлень про людські можливості. Одні рекордсмени демонструють силу, інші – витривалість, координацію або здатність годинами виконувати одну й ту саму дію. Українці також потрапляють до міжнародних рекордних добірок завдяки творчим, масовим і технічним досягненням.

За кожним таким результатом стоять підготовка, тренування та чіткі правила фіксації рекорду. Адже щоб досягнення увійшло до міжнародної книги, недостатньо просто здивувати глядачів – його потрібно підтвердити за встановленими критеріями.