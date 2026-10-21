Одни демонстрировали невероятную физическую силу, другие часами выполняли сложные упражнения или придумывали необычные способы проверить возможности человеческого тела. Некоторые из этих рекордов звучат настолько удивительно, что невольно хочется проверить, действительно ли это возможно, сообщает 24 Канал.

Арбузы, которые не выдержали силы украинки

Украинка Ольга Лящук стала известна на весь мир благодаря необычному силовому трюку. Она раздавила три арбуза бедрами за 14,65 секунды и установила рекорд, который зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса.

Лящук – профессиональная спортсменка, которая неоднократно участвовала в соревнованиях сильнейших женщин мира. Она доказала, что сила может проявляться не только в привычных упражнениях со штангой или гантелями.

Правда, повторять такой трюк дома не стоит: для этого нужны соответствующая физическая подготовка и контроль техники.

Лящук во время установления рекорда / nationalrecords.world

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Шестилетняя украинка выполнила 223 подъема на перекладине

Регина Абрамова из Львовской области попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря результату, который впечатляет даже опытных спортсменов.

В 2025 году шестилетняя девочка выполнила 223 подъема с переворотом на перекладине за 42 минуты 23 секунды. Она превзошла предыдущий результат украинки Николь Князевой, которая в 2017 году выполнила 80 повторений.

Это не первое достижение юной спортсменки. Регина начала устанавливать рекорды еще в пятилетнем возрасте, когда выполнила вертикальный вис на гимнастических кольцах продолжительностью 5 минут 52 секунды. Впоследствии она сосредоточилась на упражнениях на перекладине и продолжила совершенствовать результат.

В 2026 году девочка установила новый рекорд, выполнив уже 430 подъемов подряд.

Регина Абрамова / zahid.espreso.tv

Двое украинцев выполнили 42 отжимания на косточках пальцев

Украинские спортсмены Дмитрий Косатый и Дмитрий Грунский установили необычный рекорд в апреле 2025 года. В селе Вильховка в Харьковской области они выполнили 42 последовательных отжимания на косточках пальцев в паре. Это на два повторения больше, чем предыдущий результат.

Это достижение требует не только силы рук, но и выносливости, а также слаженной работы обоих участников. Упражнение имеет дополнительную сложность: спортсмены должны опираться на косточки пальцев, а не на ладони. Такая позиция увеличивает нагрузку на кисти и требует контроля над движениями.

Для Грунского этот рекорд стал еще одним в серии силовых достижений, а для Косатого – возможностью установить мировой рекорд вместе с партнером.

Украинец подтянулся 34 раза на четырех пальцах за минуту

Виталий Зелинский установил рекорд в Лондоне 16 февраля 2025 года. За одну минуту он выполнил 34 подтягивания, используя лишь четыре пальца.

В Книге рекордов Гиннеса указано, что таким образом украинец хотел проверить свою физическую силу. Это упражнение значительно отличается от обычных подтягиваний. Нужно не только поднять вес собственного тела, но и удерживать его на пальцах, которые выдерживают значительную нагрузку.

Для такого результата необходимы сильные мышцы предплечий, крепкий хват и длительная подготовка. В январе 2026 года американец Брендан Адамс повторил результат Зелинского, выполнив также 34 подтягивания за минуту.

Виталий Зелинский / FB: Лана Ветрова

Дмитрий Грунский тянул транспорт зубами, шеей и бородой

Украинский силач Дмитрий Грунский из Днепра известен серией необычных силовых рекордов. Он тренируется более 20 лет и по состоянию на апрель 2025 года имел семь титулов Guinness World Records.

Одно из его самых известных достижений – перемещение автомобилей с помощью зубов, шеи и даже бороды. В ноябре 2023 года Грунский протянул бородой грузовик весом 2580 килограммов на пять метров за 26 секунд.

Во время предыдущей попытки в 2019 году волосы его бороды не выдержали нагрузки, поэтому спортсмену пришлось изменить подход и отрастить более длинную бороду, экспериментируя со способами ее заплетания.

Силач также протащил зубами семь автомобилей с водителями внутри. Общий вес машин вместе с людьми составлял 8784 килограмма. А в ноябре 2025 года он установил еще один рекорд, подняв бородой груз весом 64,4 килограмма и удерживая его почти семь секунд.

Эти достижения требуют специальной подготовки и не являются трюками, которые можно безопасно повторять самостоятельно. Сам Грунский посвящал свои рекорды Украине и ее защитникам.

Почему такие рекорды привлекают внимание?

Необычные достижения интересны тем, что выходят за пределы привычных представлений о человеческих возможностях. Одни рекордсмены демонстрируют силу, другие – выносливость, координацию или способность часами выполнять одно и то же действие. Украинцы также попадают в международные сборники рекордов благодаря творческим, массовым и техническим достижениям.

За каждым таким результатом стоят подготовка, тренировки и четкие правила фиксации рекорда. Ведь чтобы достижение вошло в международную книгу рекордов, недостаточно просто удивить зрителей – его нужно подтвердить в соответствии с установленными критериями.