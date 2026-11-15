Рік Вогняної Кози 2027: які кольори не бажано одягати, щоб не відлякати удачу

У 2027 році за східним календарем настане рік Червоної Вогняної Кози. Вважається, що символ року має власні вподобання щодо кольорів, тому деякі відтінки можуть бути небажаними для святкового образу.

Особливу увагу варто звернути на кольори, які в китайській традиції пов'язують із конфліктом стихій та надмірною енергією, пише chine.in.

Які кольори не любить Вогняна Коза

За східною астрологією, 2027 рік проходитиме під знаком Вогняної Кози. Його головною стихією буде Вогонь, тому особливо небажаними вважають відтінки, які символічно пов'язують із протилежною стихією – Водою.

Передусім ідеться про такі кольори:

Чорний – асоціюється з водою, яка символічно гасить вогонь. У східній традиції цей колір пов'язують із холодом і стриманістю.

Темно-синій – також належить до водної палітри. Вважається, що він може послаблювати енергію року.

Холодний сірий – його пов'язують із металом, який у деяких трактуваннях не підтримує стихію Вогню.

Неонові відтінки – надто яскраві та різкі кольори не відповідають м'якій і спокійній символіці Кози.

Водночас ці рекомендації не є суворими правилами. У різних школах китайської астрології перелік небажаних кольорів відрізняється, а їхнє значення залежить від конкретної системи трактування.

Які кольори принесуть удачу в рік Вогняної Кози

Для святкового образу та оформлення оселі радять обирати теплі відтінки, які символічно відповідають стихіям Вогню та Землі. Вони асоціюються з енергією, затишком, добробутом і гармонією.

Серед сприятливих кольорів:

Червоний – головний колір року, який символізує Вогонь, силу, захист і життєву енергію.

Помаранчевий – асоціюється з радістю, творчістю та позитивними змінами.

Золотий – символізує достаток, добробут і процвітання.

Теракотовий – теплий земляний відтінок, який пов'язують зі стабільністю та спокоєм.

Жовтий та охристий – символізують тепло, достаток і впевненість.

Фіолетовий – у деяких трактуваннях належить до кольорів Вогню та асоціюється з мудрістю й розвитком.

Не обов'язково одягатися в один колір з ніг до голови. Достатньо додати до образу кілька теплих акцентів: червоний аксесуар, золоті прикраси або теракотові деталі. Також можна поєднувати кілька відтінків між собою, орієнтуючись на власний стиль.