Китайський календар відрізняється від звичного григоріанського, тому новий рік за ним починається не 1 січня, а під час Китайського Нового року, дата якого щороку змінюється. Через це людям, народженим у січні або на початку лютого, варто враховувати точну дату народження, щоб правильно визначити свій знак, пише 24 Канал.

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Які роки належать до року Кози

Коза (її також називають Вівцею або Бараном) посідає восьме місце в китайському зодіакальному циклі. Цей знак повторюється кожні 12 років, тому достатньо додати або відняти 12, щоб знайти сусідні роки Кози. Від початку XX століття до майбутнього такі роки припадають на:

1907 рік;

1919 рік;

1931 рік;

1943 рік;

1955 рік;

1967 рік;

1979 рік;

1991 рік;

2003 рік;

2015 рік;

2027 рік;

2039 рік.

Отже, наступним буде саме 2027 рік, а після нього – 2039-й.

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Коли розпочнеться 2027 рік Кози

За китайським календарем, 2027-й буде роком Вогняної Кози. Він розпочнеться 6 лютого 2027 року, а завершиться 25 січня 2028 року. Тобто люди, які народяться до 5 лютого 2027 року включно, ще належатимуть до знака Коня.

Цікаво, що кожному року Кози відповідає одна з п'яти стихій: Дерево, Вогонь, Земля, Метал або Вода. Вони також повторюються за певною послідовністю. Наприклад:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

1907 рік — Вогняна Коза;

1919 рік — Земляна Коза;

1931 рік — Металева Коза;

1943 рік — Водяна Коза;

1955 рік — Дерев'яна Коза;

1967 рік — Вогняна Коза;

1979 рік — Земляна Коза;

1991 рік — Металева Коза;

2003 рік — Водяна Коза;

2015 рік — Дерев'яна Коза;

2027 рік — Вогняна Коза;

2039 рік — Земляна Коза.

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Чому важливо враховувати дату народження

Визначаючи свій знак за китайським календарем, недостатньо орієнтуватися лише на рік народження. Адже китайський Новий рік щороку припадає на різні дати — зазвичай між кінцем січня та серединою лютого.

Наприклад, у 2015 році рік Кози розпочався 19 лютого. Тому люди, які народилися 10 лютого 2015 року, належать до знака Коня, а ті, хто народився 19 лютого або пізніше, – до знака Кози.

У 2027 році ситуація буде подібною: рік Вогняної Кози розпочнеться 6 лютого. Тож для правильного визначення знака варто враховувати не лише рік, а й день та місяць народження.