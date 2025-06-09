Рівень вуглекислого газу на найвищому рівні за всю історію: що це означає

Ситуація із екологією у світі погіршується. Виникають різноманітні проблеми. які, своєю чергою, впливають на все.

Рівень вуглекислого газу в атмосфері Землі досягнув історичного максимуму – вперше в історії спостережень він перевищив позначку 430 частин на мільйон. За даними Інституту океанографії Скріппса, у травні 2025 року середній рівень CO2 становив 430,2 мільйонних часток, пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Що відомо про наслідки

Це тривожний сигнал не лише для кліматологів, а й для всього людства, оскільки вуглекислий газ є ключовим чинником глобального потепління.

СО2 діє як ковдра, утримуючи тепло в нижніх шарах атмосфери, що призводить до зростання температури на планеті. Такий парниковий ефект не лише змінює кліматичні умови – він призводить до збільшення частоти й сили екстремальних погодних явищ: посух, ураганів, повеней і хвиль спеки. Водночас вчені попереджають, що при високій концентрації СО2 починають проявлятись і прямі ризики для здоров’я людини – зокрема когнітивні порушення, втома, сонливість і навіть загроза життю у надзвичайно високих концентраціях.



У такого зростання є причини / Фото Pexels

Науковці нагадують, що подібний рівень СО2 востаннє спостерігався в період Пліоцену, від 4,1 до 4,5 мільйона років тому. Тоді середня глобальна температура була майже на 4 градуси вищою, а рівень моря – на 24 метри вищим, ніж нині. Такий клімат дозволяв рости лісам навіть в Арктиці, де сьогодні панує тундра.

Нинішня динаміка зростання викидів вуглекислого газу зумовлена спалюванням викопного палива, промисловістю та скороченням площі лісів. І хоча ці процеси здаються абстрактними, їхній ефект стає дедалі відчутнішим – не лише через зміни клімату, а й через вплив на повсякденне життя, сільське господарство, доступ до води й загальну стабільність екосистем.

Вчені розробили екологічний метод розкладання ПЕТ-пластику, що використовує вологу з повітря замість токсичних хімікатів та високих температур.