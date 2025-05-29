Повідомляє 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

Дивіться також Неочікувана причина безсоння: вчені виявили, що може впливати на якість сну

Чим цікавий новий метод переробки пластику

Новий метод переробки ПЕТ-пластику базується на каталізаторі з молібдену та активованого вугілля. Він ефективно розщеплює полімерні зв’язки.

Головна перевага методу – використання вологості повітря для перетворення фрагментованого пластику на корисні мономери, які можна застосовувати у промисловості.

Використання вологи повітря дозволяє нам відмовитися від об'ємних розчинників, зменшити енергоспоживання та уникнути використання агресивних хімічних речовин, що робить процес чистішим та екологічнішим,

– провідний автор дослідження Навін Малік.

Вчені розробили новий спосіб переробки пластику / Фото Unsplash (ілюстративне)

Основні результати дослідження:

ПЕТ перетворюється на терефталеву кислоту, яка є основним будівельним блоком пластмас;

єдиний побічний продукт – ацетальдегід, який можна використовувати у промисловості;

відсутність токсичних хімікатів і мінімальне енергоспоживання роблять цей метод чистішим за традиційні способи переробки пластику.

Зауважимо, що звичайний ПЕТ-пластик майже не розкладається у природі, з часом утворюючи небезпечні мікро- та нанопластики, що отруюють воду та шкодять екосистемам. Запропонований метод може стати справжнім проривом у боротьбі з пластиковим забрудненням і змінити підхід до переробки відходів.

До слова, у Німеччині розробили технологію перетворення пластикових відходів на нитки для 3D-друку. В такий спосіб вдалося утилізувати майже 2 мільйони тонн сміття.