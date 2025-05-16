Науковці виявили, що деякі хімічні речовини, які містяться в пластику, можуть порушувати біологічні ритми людини – подібно до того, як це робить кофеїн. Про це пише 24 Канал із посиланням на Environment International.

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Як пластик впливає на сон

Результати нового дослідження свідчать: ці сполуки впливають на аденозиновий рецептор у мозку, який відіграє ключову роль у регулюванні циклу сну та неспання.

Зазвичай цей рецептор відповідає за сигнал: коли настав ранок – час прокидатися. Кофеїн блокує його, від чого ми почуваємось бадьоро. Але деякі речовини з пластику, навпаки, активують його, що також може збити біологічний ритм і "переплутати" сигнали про сон. У результаті циркадні ритми можуть зміщуватись у середньому на 17 хвилин, що здається незначним, але при тривалому впливі здатне порушити звичну структуру сну.

У рамках дослідження вчені вивчали хімікати, які виділяються з полівінілхлориду (ПВХ) – матеріалу, що використовується у виробництві медичних трубок, ємностей для гідрації, а також пакування продуктів, дитячих іграшок і меблів.



Пластик негативно впливає на сон людини / Фото Pexels

Дослідження проводили in vitro – на людських клітинах у лабораторії, але наступним кроком стане тестування на рибках даніо-реріо. Їхня мозкова активність подібна до людської, тому цей етап дозволить краще оцінити вплив речовин на живі організми.

Хоча ефект пластмасових сполук не такий потужний, як у кофеїну, він діє швидше на клітинному рівні, що викликає занепокоєння. Окрему тривогу викликає те, що ПВХ може містити до 8 тисяч хімікатів, у тому числі побічні продукти виробництва, потенційно небезпечні для здоров’я.

Мета подальших досліджень – визначити, які саме речовини в складі пластику спричиняють цей ефект і як їх можна обмежити або замінити. Вчені сподіваються, що ці результати стануть основою для законодавчих ініціатив і перегляду стандартів у виробництві споживчих товарів.