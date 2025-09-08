Не Роксолана і навіть не Хюррем: яким було справжнє ім’я дружини Сулеймана
- В гаремі Роксолану називали Хюррем, а в літературі – Настею чи Олександрою Лісовською.
- Ім'я Роксолани вперше згадане генуезьким банкіром у 1542 році, а також послом Священної Римської імперії у його "Турецьких листах".
Дружину Сулеймана називали Роксоланою, у гаремі – Хюррем, а в літературі навіть Настею Лісовською. Але жодне з цих імен не є достовірним.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Локальну історію".
Яким є справжнє ім'я Роксолани?
Уперше ім'я Роксолани згадав у своєму щоденнику 1542 року генуезький банкір у Стамбулі, коли розповідав про нечувану подію: "Великий повелитель Сулейман узяв собі за дружину як імператрицю полонянку з Русі на ім’я Роксолана. Їхній шлюб супроводжувався величним святкуванням…".
Згодом про дружину Сулеймана під цим ім’ям згадував і посол Священної Римської імперії Ож'є Гіслен де Бусбек у своїх "Турецьких листах", написаних між 1555 і 1560 роками. У ті часи турки-османи називали "роксоланами" вихідців із заселених українцями земель Польського Королівства – Рутенії або ж Роксоланії.
Роксолана / Портрет султани
Насправді ж справжнє ім’я султани невідоме. В гаремі їй дали ім’я Хюррем, що у перекладі з перської означає "весела", "радісна", "усміхнена". А Настею чи Олександрою Лісовською її почали називати лише в XIX столітті українські та польські письменники.
Не збереглися й точні відомості про рік її народження. Існує лише припущення, що Роксолана була на 11 років молодшою за султана Сулеймана, який народився у листопаді 1494 року. Тож орієнтовно вона народилася наприкінці 1505 року або на початку 1506 року, зважаючи на коротший мусульманський рік (354 дні).
Яка ще українка була правителькою Османської імперії?
- Ще одна українка, яка стала правителькою Османської імперії, – Турхан Хатідже Султан. На відміну від більш відомої Роксолани, вона кілька років фактично керувала державою як регентка свого сина Мехмеда IV.
- Вважається, що справжнє ім’я султани було Надія, а походила вона, ймовірно, зі Слобожанщини чи Поділля. У дитинстві дівчина потрапила в татарський полон і опинилася на невільничому ринку. Там її придбала мати султана Ібрагіма I – Кесем, яка й передала невільницю своєму сину. В Ібрагіма та Турхан народився спадкоємець Мехмед.
- Після страти Ібрагіма владу передали його малолітньому сину. Спершу регенткою була бабуся Кесем, однак через боротьбу за вплив вона спробувала усунути Мехмеда. Змова закінчилася трагічно – Кесем убили прибічники Турхан. Так українка стала правителькою імперії, допоки син не досяг повноліття.