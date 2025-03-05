Танцюрист, музикант та нащадок славетних людей: цікаві факти про Романа Шухевича

5 березня 1950 року свій останній бій радянським спецслужбам дав видатний борець за незалежність України Роман Шухевич. На жаль, у бою він загинув, а спецслужби були розчаровані, бо намагалися схопити його живим.

І через 75 років після загибелі постать Романа Шухевича не дає спокою росіянам, які вважають його "ворогом". 24 Канал зібрав найцікавіші факти про легендарного командира УПА, відомого під псевдо Тарас Чупринка.

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Цікаві факти про Романа Шухевича

Роман Шухевич походив зі славного роду. Прадід командира УПА, Йосип, був першим, хто переклав на українську мову праці Вергілія, Шиллера, Скотта, а передмову до посмертного видання його перекладів писав Іван Франко.

Дід, Володимир Шухевич, був науковцем, професором, членом "Просвіти", членом Наукового товариства імені Шевченка (НТШ). Також саме Володимир Шухевич створив найґрунтовнішу працю про гуцулів – "Гуцульщину" в 5 томах.

Батько Романа Шухевича, Йосип, був суддею в місті Кроковець, де й проголосив маніфест Західноукраїнської Народної Республіки. Дядько, Степан Шухевич, був адвокатом і захищав українців на гучних політичних процесах у Польщі.



Роман Шухевич / Архівне фото

Роман активно займався спортом, особливо до душі йому були кінний та лижний. Крім того, займався боксом та грав у футбол, волейбол, баскетбол та водне поло. Свого часу Шухевич на змаганнях встановив рекорд на бігу з перешкодами на 400 метрів та рекорд у плаванні на 100 метрів та був призером в естафеті з метання диску та штовханні ядра. А ще Шухевич володів шпагою і виступав на студентських змаганнях з фехтування. Також Шухевич займався планеризмом.

Крім спорту, Шухевич полюбляв і мистецтво. Командир УПА навчався у Музичному інституті імені Лисенка та закінчив курси гри на фортепіано. Він свого часу навіть давав концерти. А грав на фортепіано він до останнього – навіть перед загибеллю на таємній квартирі, як свідчать очевидці.



Роман Шухевич / Архівне фото

А ще Роман Шухевич був добрим танцюристом, закінчив курс народних танців у відомого танцюриста та художнього керівника Василя Авраменка.

Після першого ув'язнення та звільнення Роман Шухевич разом із приятелем Богданом Чайківським заснував першу в Галичині українську рекламну фірму "Фама" – це був успішний проєкт, компанія вела таємну касу, звідки надсилала гроші до ОУН.

За боротьбу проти німецького та радянського режимів Роман Шухевич платив високу ціну. На нього полювали німці та репресували чимало його побратимів, які були учасниками проголошення Акту відновлення Української держави у Львові 30 червня 1941 року. А СРСР депортував усю родину командира УПА на Сибір, а дітей – на Донбас. Юрій Шухевич, син Романа, 41 рік був в'язнем радянських таборів.