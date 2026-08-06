Від "Ленін створив Україну" до шапки Мономаха: як Росія століттями переписувала історію України

Війна Росії проти України почалася не 24 лютого 2022 року і навіть не у 2014 році. Боротьба за українську історію триває століттями – на сторінках літописів, на мапах та міфах про нібито "спільну колиску" слов'ян.

Саме цій темі присвячена книга українських істориків Олександра Аврамчука та Іллі Кабачинського "Братні кайдани. Російські міфи про українську історію", що вийшла у видавництві #книголав. Автори аналізують 14 найпоширеніших російських історичних міфів – від твердження, що "Ленін створив Україну", до легенди про шапку Мономаха, передає 24 Канал.

Як і навіщо створювали російські міфи

Однією з головних думок книги є те, що російські історичні міфи не були випадковими помилками чи хибними трактуваннями. Кожен із них був вивіреним продуктом політичних маніпуляцій своєї доби.

Так, легенду про візантійське походження шапки Мономаха московські літописці вигадали тоді, коли російським князям потрібно було надати більш престижного походження. У XIX столітті імперська влада почала просувати ідею про "єдиний російський народ", до якого нібито належали й українці.

Росія навмисно впродовж століть створювала історичні міфи / Фото GettyImages

Натомість міф про "братні народи" активно використовували вже більшовики. У 1920-х роках він став інструментом для встановлення контролю над Україною. Як пишуть історики, Ленін лише тимчасово демонстрував рівність, після чого почалися згортання українізації, репресії та Голодомор.

Показовою є й доля міфу про Переяславську угоду. Якщо спочатку радянська влада трактувала її як "союз українських феодалів з російськими", то після Другої світової війни вона перетворилася на символ "возз'єднання". Саме тоді масштабно відзначили 300-річчя Переяславської ради та подали передачу Криму Україні як жест "дружби".

Автори у своїй книзі показують, що трактування історії постійно змінювали залежно від політичної ситуації.

Чому боротьба за історію є важливою

Книга також пояснює, чому стирання історичної пам'яті часто передує спробам знищити державність.

Після ліквідації Гетьманщини Катериною II Україна на наступні 150 років зникла з політичної карти світу. Як зазначають історики, разом із цим імперія намагалася стерти й саму пам'ять про українську державність. Саме тоді в європейській картографії дедалі частіше замість "землі козаків" почали використовувати "Малоросія".

Під час Першої світової війни "карти стали настільки ж важливим аргументом, як і гармати". А коли цього було недостатньо, Кремль використовував інший інструмент – замовчування. Саме так десятиліттями приховували правду про Голодомор, а про мільйони його жертв світ майже не знав до кінця 1980-х років.

Історія є фундаментальною основою державності / Фото Unsplash

Автори також звертають увагу на те, що замовчування – лише один із трьох способів приховати правду: поруч із ним працювали посилання на "природний" неврожай та досі вкорінена в західній науці теорія "ненавмисного вбивства", що списує геноцид на наслідки індустріалізації.

Історики наголошують, що стаття Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян та українців", опублікована у 2021 році, стала не просто псевдоісторичним текстом, а частиною інформаційної підготовки до повномасштабного вторгнення.

Чому книга "Братні кайдани" актуальна сьогодні

Автори наголошують, що російські історичні міфи давно вийшли за межі самої Росії та України. У передмові вони згадують приклади Ілона Маска, який пропонував "облишити" Крим, та Джо Рогана, який поширював маніпулятивні тези про Україну. Так, навіть впливові світові діячі інколи повторюють наративи, сформовані російською пропагандою століття тому.

Кожен розділ книги побудований дворівнево. Спочатку кожен міф коротко спростовується на одній сторінці, після чого подається детальний історичний аналіз із посиланнями на українських і західних дослідників. Завдяки цьому "Братні кайдани" можна використовувати як довідник для швидкого пошуку нагальних відповідей і водночас як повноцінне історичне дослідження.

Книга "Братні кайдани. Російські міфи про українську історію" / Фото #книголав

Книга написана легкою публіцистичною мовою й не боїться чесності щодо самих українців, які подекуди "легковажно ці міфи ковтають і живуть з ними".

Саме тому боротьба з імперськими міфами є питанням культурної безпеки. Адже війна за території починається з війни за історію.

"Братні кайдани" варто прочитати не лише для того, щоб навчитися розпізнавати російську пропаганду, а й щоб краще зрозуміти власну історію та усвідомити, чому Україна завжди була окремою державою, попри всі спроби імперії це заперечити.