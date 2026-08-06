Именно этой теме посвящена книга украинских историков Александра Аврамчука и Ильи Кабачинского "Братские оковы. Российские мифы об украинской истории", что вышла в издательстве #книголав. Авторы анализируют 14 самых распространенных российских исторических мифов – от утверждения, что "Ленин создал Украину", до легенды о шапке Мономаха, передает 24 Канал.

Как и зачем создавались российские мифы

Одна из главных идей книги заключается в том, что российские исторические мифы не были случайными ошибками или ложными интерпретациями. Каждый из них был тщательно продуманным продуктом политических манипуляций своей эпохи.

Так, легенду о византийском происхождении шапки Мономаха московские летописцы придумали тогда, когда российским князьям нужно было придать более престижное происхождение. В XIX веке имперские власти начали продвигать идею о "едином русском народе", к которому якобы принадлежали и украинцы.

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Россия намеренно на протяжении веков создавала исторические мифы / Фото GettyImages

В свою очередь, миф о "братских народах" активно использовали уже большевики. В 1920-х годах он стал инструментом для установления контроля над Украиной. Как пишут историки, Ленин лишь временно демонстрировал равенство, после чего начались сворачивание украинизации, репрессии и Голодомор.

Показательна и судьба мифа о Переяславской угоде. Если сначала советская власть трактовала ее как "союз украинских феодалов с русскими", то после Второй мировой войны она превратилась в символ "воссоединения". Именно тогда широко отметили 300-летие Переяславской Рады и передали Крым Украине в качестве жеста "дружбы".

Авторы в своей книге показывают, что трактовка истории постоянно менялась в зависимости от политической ситуации.

Почему борьба за историю важна

Книга также объясняет, почему стиранию исторической памяти часто предшествуют попытки уничтожить государственность.

После ликвидации Гетманщины Екатериной II Украина на следующие 150 лет исчезла с политической карты мира. Как отмечают историки, наряду с этим империя пыталась стереть и саму память об украинской государственности. Именно тогда в европейской картографии все чаще вместо "земли казаков" стали использовать термин "Малороссия".

Во время Первой мировой войны "карты стали столь же важным аргументом, как и пушки". А когда этого было недостаточно, Кремль использовал другой инструмент – замалчивание. Именно так десятилетиями скрывали правду о Голодоморе, а о миллионах его жертв мир почти не знал до конца 1980-х годов.

История является фундаментальной основой государственности / Фото Unsplash

Авторы также обращают внимание на то, что замалчивание – лишь один из трех способов скрыть правду: наряду с ним использовались ссылки на "естественный" неурожай и до сих пор укоренившаяся в западной науке теория "непреднамеренного убийства", которая списывает геноцид на последствия индустриализации.

Историки отмечают, что статья Владимира Путина "Об историческом единстве россиян и украинцев", опубликованная в 2021 году, стала не просто псевдоисторическим текстом, а частью информационной подготовки к полномасштабному вторжению.

Почему книга "Братские оковы" актуальна сегодня

Авторы отмечают, что российские исторические мифы давно вышли за пределы самой России и Украины. В предисловии они приводят примеры Илона Маска, который предлагал "оставить" Крым, и Джо Рогана, который распространял манипулятивные тезисы об Украине. Так, даже влиятельные мировые деятели порой повторяют нарративы, сформированные российской пропагандой столетие назад.

Каждая глава книги построена на двух уровнях. Сначала каждый миф кратко опровергается на одной странице, после чего приводится подробный исторический анализ со ссылками на украинских и западных исследователей. Благодаря этому "Братские оковы" можно использовать как справочник для быстрого поиска актуальных ответов и одновременно как полноценное историческое исследование.

Книга "Братские оковы. Российские мифы об украинской истории" / Фото #книголав

Книга написана легким публицистическим языком и не боится честности по отношению к самим украинцам, которые порой "легкомысленно проглатывают эти мифы и живут с ними".

Именно поэтому борьба с имперскими мифами является вопросом культурной безопасности. Ведь война за территории начинается с войны за историю.

"Братские оковы" стоит прочитать не только для того, чтобы научиться распознавать российскую пропаганду, но и чтобы лучше понять собственную историю и осознать, почему Украина всегда была отдельным государством, несмотря на все попытки империи это опровергнуть.