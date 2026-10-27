Можно ли прокормиться на 100 гривен в день: украинский блогер проверил это на себе

Украинский блогер Сергей Яцкоборовский решил проверить, можно ли полноценно питаться, тратя всего 100 гривен в день. Для этого он в течение недели покупал продукты в разных супермаркетах и готовил из них завтраки, обеды и ужины.

По условиям эксперимента неиспользованные продукты можно было оставлять на следующие дни, а сэкономленные деньги – откладывать. Результатами эксперимента блогер поделился в своем видео на YouTube.

Как блогер питался на 100 гривен в день

В начале эксперимента вес мужчины составлял 88 килограммов. Он установил для себя четкое ограничение: ежедневно тратить на продукты не более 100 гривен. При этом соль и масло в бюджет не включал, ведь считает, что эти продукты обычно уже есть дома.

Первую покупку блогер сделал в "Экомаркете". Чтобы не превысить установленный лимит, он тщательно выбирал продукты. В корзину попали яйца, кабачок, лук, огурец, макароны, куриные голени, две сосиски, гречка и пакетики капучино. За все это блогер заплатил 98,50 гривны.

Набор продуктов, который удалось приобрести за 98,50 гривны / Скриншот из видео

В последующие дни блогер посещал другие магазины, в частности "Велмарт" и "Червоный маркет". Из купленных продуктов он готовил простые блюда, не требующие значительных затрат. В его меню были яйца, гречка, макароны, тушеные овощи, курица и сосиски.

Чтобы сэкономить не только деньги, но и время на приготовление еды, Сергей готовил блюда сразу на несколько дней. В частности, он сварил большую кастрюлю борща с курицей, свеклой, картофелем, морковью, луком и капустой. Благодаря этому Яцкоборовский мог долгое время питаться готовым блюдом и не тратить деньги на дополнительные продукты каждый день.

Блогер приготовил себе большую кастрюлю борща на несколько дней / Скриншот из видео

На седьмой день мужчина снова заглянул в "Червоный маркет". На этот раз он купил кофе, круассан, куриный мясной продукт и банку тушеного мяса весом 525 граммов, которая стоила около 80 гривен.

Общая сумма покупки составила примерно 99 гривен. На завтрак блогер приготовил овсянку с тушеным мясом, а также выпил кофе с круассаном.

Изменился ли вес блогера после эксперимента

После семи дней питания с ограниченным бюджетом блогер снова встал на весы. Результат не изменился. Как и в начале эксперимента, он весил 88 килограммов.

Блогер питался на 100 гривен в день: смотрите видео

По завершении эксперимента у Сергея осталось примерно 150 граммов муки и три куска хлеба. Он подытожил, что прожить на 100 гривен в день вполне возможно.

В то же время блогер отметил, что в течение всей недели он ежедневно занимался физическими упражнениями по полтора–два часа.