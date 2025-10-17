Розыгрыш monobank по случаю 10 миллионов пользователей увеличивает свои масштабы. Поэтому на второй день "лимонных поисков" банк увеличил призовой фонд.

До 15:00 бизнесы и инфлюенсеры могли подать свои предложения к участию в розыгрыше. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на соучредителя monobank Олега Гороховского.

Что можно еще теперь выиграть в monobank?

Призовой фонд существенно увеличили. Как сообщил Олег Гороховский, в приложении monobank будут еще 3 "автолимона", то есть особые лимоны, которые позволят получить автомобиль BMW 3.

Дополнительные автомобили предоставили monobank, блогер Игорь Лаченков и WhiteBIT.

Кроме того, будет особый лимон от Inzhur REIT. Кто найдет его – сможет получить квартиру.



Так выглядит квартира, которую можно выиграть / Фото Inzhur REIT

Также есть особый ВСУ-лимон. Кто найдет его – получит 3 миллиона гривен на дроны RUSORIZ и сможет выбрать самостоятельно подразделение, которое получит эти БпЛА.

Однако не все так просто. Сначала в приложении monobank появился ВСУ-лимон. Только кои найдут его, по очереди будут появляться автолимоны, а затем лимон, с которым можно выиграть квартиру.

То есть сейчас все могут попытать свою удачу в поиске ЗСУ-лимона.

Кто выиграл первый BMW?

Один автомобиль BMW 3 уже имеет своего владельца. Михаил Михайлик смог найти тот самый лимон в monoмаркете – чтобы его найти, надо было приобрести умную розетку.

Однако это не единственный приз. Кроме того, среди владельцев детских карточек никто также пока не нашел особый лимон, поэтому у кого-то еще есть шанс получить поездку в Диснейленд.

Что известно об "охоте на лимоны"?