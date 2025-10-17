Розіграш monobank з нагоди 10 мільйонів користувачів збільшує свої масштаби. Тому на другий день "лимонних пошуків" банк збільшив призовий фонд.

До 15:00 бізнеси та інфлюенсери могли подати свої пропозиції до участі в розіграші. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням за співзасновника monobank Олега Гороховського.

Що можна ще тепер виграти у monobank?

Призовий фонд суттєво збільшили. Як повідомив Олег Гороховський, у застосунку monobank будуть ще 3 "автолимони", тобто особливі лимони, які дозволять отримати автомобіль BMW 3.

Додаткові автомобілі надали monobank, блогер Ігор Лаченков та WhiteBIT.

Крім того, буде особливий лимон від Inzhur REIT. Хто знайде його – зможе отримати квартиру.



Так виглядає квартира, яку можна виграти / Фото Inzhur REIT

Також є особливий ЗСУ-лимон. Хто знайде його – отримає 3 мільйони гривень на дрони RUSORIZ і зможе обрати самостійно підрозділ, який отримає ці БпЛА.

Однак не все так просто. Спершу в застосунку monobank з'явився ЗСУ-лимон. Тільки кои знайдуть його, по черзі з'являтимуться автолимони, а потім лимон, з яким можна виграти квартиру.

Тобто зараз усі можуть спробувати свою удачу в пошуку ЗСУ-лимона.

Хто виграв перший BMW?

Один автомобіль BMW 3 уже має свого власника. Михайло Михайлик зміг знайти той самий лимон у monoмаркеті – щоб його знайти, треба було придбати розумну розетку.

Однак це не єдиний приз. Крім того, серед власників дитячих карток ніхто також поки що не знайшов особливий лимон, тому в когось ще є шанс отримати поїздку в Діснейленд.

