Он нашел 51-й лимон: кто выиграл автомобиль BMW в monobank
Розыгрыш в monobank только набирает обороты. Однако мифический 51-й лимон все же удалось найти одному из клиентов банка.
Случилось это 17 октября. Больше о победителе расскажет 24 Канал со ссылкой на соучредителя monobank Олега Гороховского.
Кто нашел 51-й лимон?
Олег Гороховский объявил, что первый автомобиль BMW уже имеет своего владельца. Им стал Михаил Михайлик. Именно ему удалось найти загадочный "автолимон" в мобильном приложении monobank.
Победитель розыгрыша BMW / Фото monobank
В то же время Олег Гороховский призвал других пользователей не расстраиваться, ведь накануне monobank анонсировал розыгрыш дополнительного авто, а в 16:00 17 октября будет обновлен призовой фонд с участием украинских бизнесов и инфлюенсеров.
Где прятался этот лимон?
Также соучредитель monobank поделился тем, где же прятался этот автолимон, который принес победу Михаилу в розыгрыше. Автолимон был спрятан в monoмаркете и был доступен тем, кто там приобрел умную розетку.
Вот где прятался 51-й лимон / Фото Олега Гороховского
Автомобилей будет больше
- Олег Гороховский призвал украинские бизнесы присоединиться к розыгрышу и создать новые "автолимоны".
- По состоянию на 14:00 известно, что разыгрывают еще 4 автомобиля.
- Также будет особый ВСУ-лимон, детали о котором обещают предоставить позже.
- Призовой фонд обновят в 16:00 17 октября.