Розыгрыш в monobank только набирает обороты. Однако мифический 51-й лимон все же удалось найти одному из клиентов банка.

Случилось это 17 октября. Больше о победителе расскажет 24 Канал со ссылкой на соучредителя monobank Олега Гороховского.

Кто нашел 51-й лимон?

Олег Гороховский объявил, что первый автомобиль BMW уже имеет своего владельца. Им стал Михаил Михайлик. Именно ему удалось найти загадочный "автолимон" в мобильном приложении monobank.



Победитель розыгрыша BMW / Фото monobank

В то же время Олег Гороховский призвал других пользователей не расстраиваться, ведь накануне monobank анонсировал розыгрыш дополнительного авто, а в 16:00 17 октября будет обновлен призовой фонд с участием украинских бизнесов и инфлюенсеров.

Где прятался этот лимон?

Также соучредитель monobank поделился тем, где же прятался этот автолимон, который принес победу Михаилу в розыгрыше. Автолимон был спрятан в monoмаркете и был доступен тем, кто там приобрел умную розетку.



Вот где прятался 51-й лимон / Фото Олега Гороховского

Автомобилей будет больше