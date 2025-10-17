Об этом заявил соучредитель monobank. Больше расскажет 24 Канал со ссылкой на Олега Гороховского.

Интересно Как выиграть BMW: Гороховский дал подсказку, где искать 51-й лимон

Почему monobank разыгрывает еще одно авто?

Ранее Олег Гороховский намекнул, что кто-то, вероятно, уже выиграл BMW 3. И при этом соучредитель банка отметил, что в таком случае в призовой фонд добавят еще один автомобиль.



Возможно, кто-то уже стал владельцем BMW / Скриншот

После Олег Гороховский предложил крупным украинским бизнесам присоединиться к розыгрышу и пополнить призовой фонд новыми автомобилями. И monobank сразу же добавил еще одно авто на розыгрыш.

Правда, пока непонятно, связан ли этот шаг с предыдущими сообщениями и кто-то таки выиграл уже новенький BMW.

Важно! Между лимонами не забываем и о том, что сейчас чрезвычайно важно. 24 Канал продолжает собирать на машину для 46 ОДШБр. Переходите по этой ссылке и присоединяйтесь к сбору.

А что еще можно выиграть?