Об этом заявил соучредитель monobank. Больше расскажет 24 Канал со ссылкой на Олега Гороховского.
Почему monobank разыгрывает еще одно авто?
Ранее Олег Гороховский намекнул, что кто-то, вероятно, уже выиграл BMW 3. И при этом соучредитель банка отметил, что в таком случае в призовой фонд добавят еще один автомобиль.
Возможно, кто-то уже стал владельцем BMW / Скриншот
После Олег Гороховский предложил крупным украинским бизнесам присоединиться к розыгрышу и пополнить призовой фонд новыми автомобилями. И monobank сразу же добавил еще одно авто на розыгрыш.
Правда, пока непонятно, связан ли этот шаг с предыдущими сообщениями и кто-то таки выиграл уже новенький BMW.
Важно! Между лимонами не забываем и о том, что сейчас чрезвычайно важно. 24 Канал продолжает собирать на машину для 46 ОДШБр. Переходите по этой ссылке и присоединяйтесь к сбору.
А что еще можно выиграть?
Розыгрыш, или как говорит сам Олег Гороховский, шабаш, состоится уже 20 и 21 октября.
20 октября среди тех, кто нашел 10 лимонов разыграют 100 iPhone 17. А среди владельцев детских карточек, кроме гаджетов еще разыграют 1 000 банок шоколадных монет.
А вот 21 октября разыграют 1 миллион гривен среди всех, кто сумел найти 50 лимонов.
В то же время для того, чтобы выиграть автомобиль не нужно находить все 50 лимонов, а только тот самый особый "автолимон".