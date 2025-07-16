Известная украинская актриса Ада Роговцева рассказала, кем могла бы стать, если бы не актерство

Известная украинская актриса Ада Роговцева 16 июля отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 88 лет.

Ада Роговцева стала актрисой театра, однако у нее были и другие варианты профессии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на газету "День".

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Кем могла стать Ада Роговцева?

Во время одного из своих интервью она поделилась, кем бы могла стать, если бы не стала актрисой. Она также отмечала, что поступила в театральное скорее по воле случая.

Была бы журналисткой. Как нередко бывает, пошла поступать в Театральный институт случайно, вместе с подружкой,

– рассказывала она.

Ада Роговцева предполагала, что именно это было предначертано судьбой. Еще со школы ее считали артисткой, ведь она пела, танцевала, играла.



Ада Роговцева могла стать журналисткой / Фото Евгения Чекалина

Она со смехом вспоминала, что ее фотография даже в журнал попала. Тогда она была в 10 классе и это был новогодний бал. Роговцева была в образе "королевы Марго", а воротник ее платья был из проволоки.

Кто такая Ада Роговцева Украинская актриса театра и кино, вдова актера Константина Степанкова.

К слову, украинский певец Назарий Яремчук до того, как стал известным, работал сейсмологом в Западноукраинской геологоразведочной партии. Также он по направлению военкомата учился на курсах водителей. Впоследствии артист получил бешеную популярность, которая недавно возобновилась после выхода документального фильма "Яремчук. Несравненный мир красоты".