Режиссер, который повлиял на создание "Звездные войны": что известно об Акире Куросава

Одним из самых влиятельных режиссеров ХХ века является Акира Куросава, который изменил не только мировое кино, но и вдохновил на создание культовой саги "Звездные войны". Поэтому стиль и сюжетные решения японского режиссера даже легли в основу космической истории Джордж Лукас.

Что известно об Акире Курасове, чем он известен и какое влияние он имел на "Звездные войны".

Как Акира создал культовые фильмы и новый переход в кино?

Известный японский режиссер родился в пригороде Токио, Татикаве, в 1910 году. Он происходил из многодетной семьи, ведь когда Акиру родился, то стал 8 и последним ребенком.

Заметьте! Отец Акиру, Исаму Курасова, происходил из древнего рода самураев. При жизни мужчина пытался поощрить собственных детей к изучению японской культуры, а также изучать мировую культуру.

Сам Акира имел способности к рисованию, в частности его работы даже показывали на выставках. Неудивительно, что в 17 лет юноша поступил в школу живописи, хотя связать жизнь с рисованием в дальнейшем не удалось.

На замену живописи Акира увлекается кино, а потому становится помощником известного японского режиссера Кадзиро Ямамото, который работал на киностудии PCL. Ее, кстати, впоследствии переименовали в Toho Studios, а известна она больше всего по франшизе "Годзилла".

Первым фильмом Акиры Куросава стал "легенда о дзюдо", которую было выпущено в 1943 году. Лента была о японских дзюдоистов 19 века.

А знаковым фильмом для режиссера стал "Пьяный ангел", где роль антагониста сыграл Тоширо Мифунэ. Именно с ним Куросава после этого снял еще 16 фильмов.



Постер к фильму "Пьяный ангел" / Сканкопия постера, выпущенный Toho и распространенного Toei

Изюминкой Акиры Куросава как режиссера были его новаторские приемы, в частности один из самых известных – это так называемый "wipe-переход", то есть новая сцера будто "заезжает" на старую.

Почему Куросава связан со "Звездными войнами"?

На сайте Star Wars говорится о том, ни один режиссер не имел такого влияния на создателей "Звездных войн", как Акира Куросава. Дело в том, что режиссер саги Джордж Лукас вдохновился работами Куросава, в частности через визуальную графику и кадрирование.

Я думаю, что он происходит из поколения кинематографистов, на которых все еще влияло немое кино. Визуальная графика и кадрирование, просто качество изображений, в значительной степени помогают рассказать историю и создать настроение. Вы не найдете много кинематографистов, которые имеют такое легкое качество работы с этим медиумом, как у Куросавы,

– как-то говорил Джордж Лукас.

Например, фильм "Скрытая крепость" стал одним из главных источников вдохновения. В нем двое простых персонажей сопровождают важную миссию – этот прием позже появился в виде дуэта C-3PO (Си-Трипио) и R2-D2 в "Звездных войнах". Кроме сюжета, заимствованы и визуальные решения: характерные переходы между сценами и построение кадра.

Также образы джедаев имеют много общего с самураями – воинами чести, которые живут по собственному кодексу. Влияние Куросавы чувствуется не только в первой трилогии, но и во всей франшизе. Кроме того, его идеи продолжают вдохновлять создателей "Звездных войн" и сегодня.

