Режиссер, который повлиял на создание "Звездные войны": что известно об Акире Куросава
- Акира Куросава, японский режиссер, вдохновил Джорджа Лукаса на создание "Звездных войн" своими визуальными решениями и кадрированием.
- Фильм "Скрытая крепость" Куросавы стал основой для персонажей C-3PO и R2-D2, а образы джедаев имеют много общего с самураями.
Одним из самых влиятельных режиссеров ХХ века является Акира Куросава, который изменил не только мировое кино, но и вдохновил на создание культовой саги "Звездные войны". Поэтому стиль и сюжетные решения японского режиссера даже легли в основу космической истории Джордж Лукас.
Что известно об Акире Курасове, чем он известен и какое влияние он имел на "Звездные войны", передает издание Na chasi.
Читайте также Британка попробовала приготовить украинскую паску и была шокирована рецептом
Как Акира создал культовые фильмы и новый переход в кино?
Известный японский режиссер родился в пригороде Токио, Татикаве, в 1910 году. Он происходил из многодетной семьи, ведь когда Акиру родился, то стал 8 и последним ребенком.
Заметьте! Отец Акиру, Исаму Курасова, происходил из древнего рода самураев. При жизни мужчина пытался поощрить собственных детей к изучению японской культуры, а также изучать мировую культуру.
Сам Акира имел способности к рисованию, в частности его работы даже показывали на выставках. Неудивительно, что в 17 лет юноша поступил в школу живописи, хотя связать жизнь с рисованием в дальнейшем не удалось.
На замену живописи Акира увлекается кино, а потому становится помощником известного японского режиссера Кадзиро Ямамото, который работал на киностудии PCL. Ее, кстати, впоследствии переименовали в Toho Studios, а известна она больше всего по франшизе "Годзилла".
- Первым фильмом Акиры Куросава стал "легенда о дзюдо", которую было выпущено в 1943 году. Лента была о японских дзюдоистов 19 века.
- А знаковым фильмом для режиссера стал "Пьяный ангел", где роль антагониста сыграл Тоширо Мифунэ. Именно с ним Куросава после этого снял еще 16 фильмов.
Постер к фильму "Пьяный ангел" / Сканкопия постера, выпущенный Toho и распространенного Toei
Изюминкой Акиры Куросава как режиссера были его новаторские приемы, в частности один из самых известных – это так называемый "wipe-переход", то есть новая сцера будто "заезжает" на старую.
Почему Куросава связан со "Звездными войнами"?
На сайте Star Wars говорится о том, ни один режиссер не имел такого влияния на создателей "Звездных войн", как Акира Куросава. Дело в том, что режиссер саги Джордж Лукас вдохновился работами Куросава, в частности через визуальную графику и кадрирование.
Я думаю, что он происходит из поколения кинематографистов, на которых все еще влияло немое кино. Визуальная графика и кадрирование, просто качество изображений, в значительной степени помогают рассказать историю и создать настроение. Вы не найдете много кинематографистов, которые имеют такое легкое качество работы с этим медиумом, как у Куросавы,
– как-то говорил Джордж Лукас.
Например, фильм "Скрытая крепость" стал одним из главных источников вдохновения. В нем двое простых персонажей сопровождают важную миссию – этот прием позже появился в виде дуэта C-3PO (Си-Трипио) и R2-D2 в "Звездных войнах". Кроме сюжета, заимствованы и визуальные решения: характерные переходы между сценами и построение кадра.
Также образы джедаев имеют много общего с самураями – воинами чести, которые живут по собственному кодексу. Влияние Куросавы чувствуется не только в первой трилогии, но и во всей франшизе. Кроме того, его идеи продолжают вдохновлять создателей "Звездных войн" и сегодня.
Что могут скрывать титры фильма о Гарри Поттере?
В титрах фильма "Гарри Поттер и бокал огня" спрятали шутку, которую заметили только самые внимательные зрители. Речь идет о надписи, где пишет, что "ни один дракон не пострадал" во время съемок. Это ироническая отсылка к стандартному предупреждению о животных в кино.
Шутка появилась неслучайно, ведь в фильме важную роль играют драконы во время турнира волшебников. Хотя на экране они выглядят реалистично, на самом деле все существа созданы с помощью спецэффектов. Именно поэтому авторы решили обыграть это в титрах.
Также в серии фильма о Гарри Поттере и узнике Азкабана в титрах появляется карта мародера, но с необычными деталями.