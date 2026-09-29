Хан Соло в "Звездных войнах" мог бы выглядеть совсем иначе: какой известный актер едва не сыграл этого героя
Хан Соло мог бы выглядеть на экране совсем не так, как мы привыкли. На роль культового контрабандиста претендовал один из самых известных голливудских актеров, но в итоге отказался от предложения.
В середине 1970-х он уже был на пике карьеры и получал номинации на "Оскар". Однако сценарий "Звездных войн" настолько озадачил его, что актер решил не участвовать в проекте, пишет Mental Floss.
Кто мог сыграть Хана Соло
К середине 1970-х годов Аль Пачино был одной из самых больших звезд Голливуда. За несколько лет он получил три номинации на "Оскар", в том числе за роль в "Крестном отце 2".
В этот период Джордж Лукас работал над своим третьим полнометражным фильмом – "Звездными войнами". Его предыдущая картина "Американские граффити" 1973 года стала неожиданным кассовым хитом. При бюджете в 750 тысяч долларов она собрала в более чем 50 раз больше.
"Звездные войны": смотрите трейлер
Когда начался кастинг, на роль Хана Соло рассматривали нескольких известных актеров. Среди них были Берт Рейнольдс, Кристофер Уокен и Ник Нолти.
Сценарий также попал в гримерку Пачино в Нью-Йорке. Актеру предложили сыграть Хана Соло и были готовы заплатить за роль немалый гонорар. Однако была одна проблема. Пачино не понял сценарий.
Я тогда играл в спектакле на Бродвее, и мне вручили этот сценарий, а я подумал: я ничего не понимаю... Наверное, я сам из космоса,
– рассказывал актер Entertainment Weekly в 2025 году.
Пачино решил посоветоваться со своим наставником, нью-йоркским актером и режиссером Чарли Лаутоном. Он передал ему сценарий и спросил, что тот о нем думает. Однако Лаутон также не понял сюжет.
"Я прочитал этот сценарий и отправил его Чарли Лаутону. Я спросил: „Что ты об этом думаешь?“ Он был довольно мудрым и ответил: „Я не понимаю, но, не знаю. Я не понимаю". Я сказал: "Ну, я тоже не понимаю. Что нам делать?", – поделился актер.
Аль Пачино / Фото GettyImages
В итоге Пачино отказался от роли, объяснив это тем, что не может играть персонажа, потому что не понимает эту историю и ее язык.
Кто получил роль Хана Соло
Роль досталась Харрисону Форду. Сначала он пришел лишь для того, чтобы читать реплики вместе с другими, более известными претендентами.
В итоге именно Форд сыграл Хана Соло, а "Звездные войны" стали одним из самых кассовых фильмов в истории Голливуда.
Хан Соло / Фото Star Wars
Сам Пачино впоследствии шутил, что его отказ от роли фактически помог сделать карьеру Форду.