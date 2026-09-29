В середине 1970-х он уже был на пике карьеры и получал номинации на "Оскар". Однако сценарий "Звездных войн" настолько озадачил его, что актер решил не участвовать в проекте, пишет Mental Floss.

Кто мог сыграть Хана Соло

К середине 1970-х годов Аль Пачино был одной из самых больших звезд Голливуда. За несколько лет он получил три номинации на "Оскар", в том числе за роль в "Крестном отце 2".

В этот период Джордж Лукас работал над своим третьим полнометражным фильмом – "Звездными войнами". Его предыдущая картина "Американские граффити" 1973 года стала неожиданным кассовым хитом. При бюджете в 750 тысяч долларов она собрала в более чем 50 раз больше.

"Звездные войны": смотрите трейлер

Когда начался кастинг, на роль Хана Соло рассматривали нескольких известных актеров. Среди них были Берт Рейнольдс, Кристофер Уокен и Ник Нолти.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Сценарий также попал в гримерку Пачино в Нью-Йорке. Актеру предложили сыграть Хана Соло и были готовы заплатить за роль немалый гонорар. Однако была одна проблема. Пачино не понял сценарий.

Я тогда играл в спектакле на Бродвее, и мне вручили этот сценарий, а я подумал: я ничего не понимаю... Наверное, я сам из космоса,

– рассказывал актер Entertainment Weekly в 2025 году.

Пачино решил посоветоваться со своим наставником, нью-йоркским актером и режиссером Чарли Лаутоном. Он передал ему сценарий и спросил, что тот о нем думает. Однако Лаутон также не понял сюжет.

"Я прочитал этот сценарий и отправил его Чарли Лаутону. Я спросил: „Что ты об этом думаешь?“ Он был довольно мудрым и ответил: „Я не понимаю, но, не знаю. Я не понимаю". Я сказал: "Ну, я тоже не понимаю. Что нам делать?", – поделился актер.

Аль Пачино / Фото GettyImages

В итоге Пачино отказался от роли, объяснив это тем, что не может играть персонажа, потому что не понимает эту историю и ее язык.

Кто получил роль Хана Соло

Роль досталась Харрисону Форду. Сначала он пришел лишь для того, чтобы читать реплики вместе с другими, более известными претендентами.

В итоге именно Форд сыграл Хана Соло, а "Звездные войны" стали одним из самых кассовых фильмов в истории Голливуда.

Хан Соло / Фото Star Wars

Сам Пачино впоследствии шутил, что его отказ от роли фактически помог сделать карьеру Форду.