У середині 1970-х він уже був на вершині кар'єри та отримував номінації на "Оскар". Однак сценарій "Зоряних війн" настільки його спантеличив, що актор вирішив не брати участь у проєкті, пише Mental Floss.

Хто міг зіграти Хана Соло

До середини 1970-х років Аль Пачіно був однією з найбільших зірок Голлівуду. За кілька років отримав три номінації на "Оскар", зокрема за роль у "Хрещеному батькові 2".

У цей період Джордж Лукас працював над своїм третім повнометражним фільмом – "Зоряними війнами". Його попередня стрічка "Американські графіті" 1973 року стала несподіваним касовим хітом. За бюджету у 750 тисяч доларів вона зібрала у понад 50 разів більше.

"Зоряні війни": дивіться трейлер

Коли почався кастинг, на роль Хана Соло розглядали кількох відомих акторів. Серед них були Берт Рейнольдс, Крістофер Вокен і Нік Нолті.

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Сценарій також потрапив до гримерки Пачіно в Нью-Йорку. Актору запропонували зіграти Хана Соло та готові були заплатити за роль чималий гонорар. Однак була одна проблема. Пачіно не зрозумів сценарію.

Я тоді грав у виставі на Бродвеї, і мені вручили цей сценарій, а я подумав: я нічого не розумію... Мабуть, я сам із космосу,

– розповідав актор Entertainment Weekly у 2025 році.

Пачіно вирішив порадитися зі своїм наставником, нью-йоркським актором і режисером Чарлі Лаутоном. Він передав йому сценарій і запитав, що той про нього думає. Однак Лаутон також не зрозумів історії.

"Я переглянув цей сценарій і надіслав його Чарлі Лаутону. Я запитав: "Що ти про це думаєш?" Він був досить мудрим і відповів: "Я не розумію, Але, не знаю. Я не розумію". Я сказав: "Ну, я теж не розумію. Що нам робити?", – поділився актор.

Аль Пачіно / Фото GettyImages

Зрештою Пачіно відмовився від ролі, пояснивши це тим, що не може грати персонажа, якщо не розуміє цієї історії та її мови.

Хто отримав роль Хана Соло

Роль дісталася Гаррісону Форду. Спочатку він прийшов лише для того, щоб читати репліки разом з іншими, більш відомими претендентами.

Зрештою саме Форд зіграв Хана Соло, а "Зоряні війни" стали одним із найкасовіших фільмів в історії Голлівуду.

Хан Соло / Фото Star Wars

Сам Пачіно згодом жартував, що його відмова від ролі фактично допомогла зробити кар'єру Форду.