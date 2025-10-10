По мнению Александра Алферова, дизайн купюры номиналом 1000 гривен является позорным. По его словам, вместо Владимира Вернадского на ней должны были быть Павел Скоропадский или Симон Петлюра.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского историка и главу Института национальной памяти Александра Алферова в интервью для Максима Крапивного.

Что не так с дизайном тысячи гривен?

Алферов рассказал, что купюра в тысячу гривен была напечатана в 2018 году на сотую годовщину украинской революции, но формально посвящена столетию Академии наук. По мнению историка, на ней должен был быть изображен Павел Скоропадский или Симон Петлюра.

По словам Алферова, Владимир Вернадский, который изображен на банкноте, "никогда не видел Украину независимой".

На купюре тысячи гривен – ватник, который себя не отделял от российского пространства, хотя был украинцем по этническому происхождению,

– подчеркнул он.

Историк также напомнил, что саму Академию наук, изображенную на купюре, создал гетман Павел Скоропадский в ноябре 1918 года в день антигетманского восстания. Тогда Академия имела несколько руководящих лиц, а сейчас, по словам Алферова, в ее составе – более тысячи управленцев, средний возраст которых превышает 50 лет.

"То есть это структура, которая демонстрирует одновременно торжество украинской науки, а с другой то, что она должна реформироваться, быть реформированной. И, в принципе, тысячная купюра эта, она должна в целом нам подсказать, что что-то не так пошло", – говорит Алферов.

Историк считает, что Вернадский, хоть и был выдающимся ученым, не является символом украинской государственности.

"Политически побоялись ставить на купюру Петлюру или Скоропадского. Политически побоялись вводить украинскую революцию. Поэтому купюра получилась размазанной. В Украине никто не знает, кто такой Вернадский", – подытожил Алферов.

Что известно о Вернадском?

Как пишет Национальная академия наук Украины, Владимир Вернадский родился в Санкт-Петербурге в семье киевлян, потомков древних украинских родов, и большую часть жизни провел в Харькове, Полтаве, Киеве и Симферополе.

В 1918 году он стал первым президентом созданной в Киеве Украинской академии наук (ныне НАН Украины), а также одним из инициаторов основания Национальной библиотеки Украинского государства.

Как ученый, Вернадский стал основоположником нескольких новых научных направлений и соавтором учения о ноосфере. Более того, именно его лекции в Сорбонне в 1922 – 1923 годах вдохновили французских ученых на дальнейшее развитие этого учения.

Несмотря на жизнь во времена войн и революций, Вернадский оставался оптимистом и верил в силу науки.

