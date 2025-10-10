На думку Олександра Алфьорова, дизайн купюри номіналом 1000 гривень є ганебним. За його словами, замість Володимира Вернадського на ній мали бути Павло Скоропадський або Симон Петлюра.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова в інтерв'ю для Максима Крапівного.

Що не так із дизайном тисячі гривень?

Алфьоров розповів, що купюра у тисячу гривень була надрукована у 2018 році на соту річницю української революції, але формально присвячена сторіччю Академії наук. На думку історика, на ній мав бути зображений Павло Скоропадський або Симон Петлюра.

За словами Алфьорова, Володимир Вернадський, який зображений на банкноті, "ніколи не бачив Україну незалежною".

На купюрі тисячі гривень – ватник, який себе не відділяв від російського простору, хоча був українцем за етнічним походженням,

– наголосив він.

Вернадський на купюрі у тисячу гривень / Фото Wikipedia

Історик також нагадав, що саму Академію наук, зображену на купюрі, створив гетьман Павло Скоропадський у листопаді 1918 року в день антигетьманського повстання. Тоді Академія мала кілька керівних осіб, а нині, за словами Алфьорова, у її складі – понад тисяча управлінців, середній вік яких перевищує 50 років.

"Тобто це структура, яка демонструє водночас торжество української науки, а з іншого те, що вона має реформуватися, бути реформованою. І, в принципі, тисячна купюра оця, вона має в цілому нам підказати, що щось не так пішло", – каже Алфьоров.

Академія наук на купюрі у тисячу гривень / Фото Wikipedia

Історик вважає, що Вернадський, хоч і був видатним науковцем, не є символом української державності.

"Політично побоялися ставити на купюру Петлюру чи Скоропадського. Політично побоялися запроваджувати українську революцію. Тому купюра вийшла розмазаною. В Україні ніхто не знає, хто такий Вернадський", – підсумував Алфьоров.

Що відомо про Вернадського?

Як пише Національна академія наук України, Володимир Вернадський народився у Санкт-Петербурзі в родині киян, нащадків давніх українських родів, і більшу частину життя провів у Харкові, Полтаві, Києві та Сімферополі.

У 1918 році він став першим президентом створеної у Києві Української академії наук (нині НАН України), а також одним із ініціаторів заснування Національної бібліотеки Української держави.

Володимир Вернадський / Архівне фото

Як учений, Вернадський став основоположником кількох нових наукових напрямів і співавтором учення про ноосферу. Ба більше, саме його лекції в Сорбонні у 1922 – 1923 роках надихнули французьких учених на подальший розвиток цього вчення.

Попри життя в часи воєн і революцій, Вернадський залишався оптимістом і вірив у силу науки.

У чому унікальність банкноти номіналом 1000 гривень?