Они не как все: кто такие альтушки, как выглядят и почему стали популярны
- "Альтушки" – это современная молодежная субкультура, которая сочетает панк, эмо, гранж и готику, и популярна в соцсетях.
- Они отличаются яркой внешностью, включающей асимметричные стрижки, темный макияж, одежду в стиле гранж и панк, а также интерес к альтернативной музыке и искусству.
"Альт-девушки", или "альтушки" – это представительницы современной молодежной субкультуры, которые сочетают панк, эмо, гранж и готику в одном образе. Но за их выразительным стилем стоит не только мода.
Кто такие альтушки?
"Альтушка" – это сленговый термин, образованный от слова "альтернативный". Так называют девушек, которые предпочитают необычный стиль в одежде, музыке и поведении.
Их образ – это сочетание панка, эмо, готики, гранжа и даже хипстерской эстетики, но в осовремененном варианте. Альтушку легко узнать по внешнему виду, поведению и мировоззрению, ведь они отмежевываются от мейнстримной культуры.
Слово "альт-девушка" или его сокращенный вариант "альтушка" приобрело популярность в соцсетях, особенно в TikTok, Instagram и Pinterest, где девушки начали демонстрировать свои яркие, неординарные образы.
Обратите внимание! Западный аналог – alt-girl, появился еще в 2010-х, ответ на однообразие модных и бьюти-трендов. В Украине термин "альтушка" стал активно употребляться примерно с 2020 года, когда эстетика альтернативной моды снова приобрела популярность среди подростков и молодежи.
Как выглядит альтушка?
Внешность альтушки – это микс различных альтернативных стилей.
Основные черты:
- волосы – яркие или темные, часто с цветными прядями или асимметричными стрижками;
- макияж – темный, подведенные глаза, графические стрелки, черная или красная помада;
- одежда – в стиле гранж, панк или эмо: сетки, цепи, кожаные куртки, рваные колготы, оверсайз худи;
- пирсинг и тату – украшения на носу, бровях, губах и мелкие татуировки, подчеркивающие бунтарский вид;
- аксессуары – крупные серьги, чокеры, кольца и браслеты с шипами.
Какую музыку слушают альтушки?
Альтушки обычно слушают музыку, выходящую за рамки мейнстрима и сочетающую несколько жанров. Среди любимых исполнителей – Bring Me the Horizon, My Chemical Romance, Paramore, The Neighbourhood, Chase Atlantic, Mitski, Grimes.
Среди альтернативного рэпа популярными являются Ghostemane, XXXTentacion и Lil Peep.
Какое мировоззрение у альтушек?
Альт-девушки часто называют себя "иными". Они интересуются искусством, музыкой, философией, мистикой, любят фильмы в жанрах драмы, триллера, аниме или артхауса.
Обычно такие девушки имеют независимые взгляды, не боятся экспериментировать, отвергают навязанные стандарты красоты и активно занимаются творчеством – рисуют, фотографируют или пишут музыку.
Кто такие нормисы?
Как пишет словарь Словообразование, "Нормис" – это человек, который живет по общепринятым обществом нормам и не выделяется из толпы.
Его поведение обычно предсказуемо, а интересы достаточно стандартные – футбол и сериалы. Такой человек не стремится отличаться стилем или мировоззрением и придерживается стереотипных представлений о жизни.
Слово "нормис" происходит от английского normie, образованного от латинского norma, а украинским аналогом считают слово "простак".
Как Радиодиктант 2025 стал трендом в TikTok?
27 октября украинцы написали 26-й Радиодиктант национального единства. Через несколько дней блогер Артем Марево опубликовал в TikTok звук с начиткой четвертого абзаца текста "Надо жить!".
Фрагмент, в котором говорится о любви, воспоминания и быстротечность жизни, приобрел значительную популярность. Видео блогера быстро стало вирусным, собрав сотни тысяч просмотров.
Только за два дня пользователи создали более 800 видео под этот звук, делясь трогательными моментами своей жизни. Так, Ридодиктан неожиданно превратился в щемящий TikTok-тренд.