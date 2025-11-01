Вони не як усі: хто такі альтушки, як виглядають і чому стали популярні
- "Альтушки" – це сучасна молодіжна субкультура, яка поєднує панк, емо, гранж і готику, і популярна в соцмережах.
- Вони вирізняються яскравою зовнішністю, що включає асиметричні стрижки, темний макіяж, одяг у стилі гранж і панк, а також інтерес до альтернативної музики і мистецтва.
"Альт-дівчата", або "альтушки" – це представниці сучасної молодіжної субкультури, які поєднують панк, емо, гранж і готику в одному образі. Але за їх виразним стилем стоїть не лише мода.
Хто такі альтушки?
"Альтушка" – це сленговий термін, утворений від слова "альтернативний". Так називають дівчат, які віддають перевагу незвичному стилю в одязі, музиці та поведінці.
Їхній образ – це поєднання панку, емо, готики, гранжу й навіть хіпстерської естетики, але в осучасненому варіанті. Альтушку легко впізнати за зовнішнім виглядом, поведінкою й світоглядом, адже вони відмежовуються від мейнстримної культури.
Слово "альт-дівчина" або його скорочений варіант "альтушка" набуло популярності у соцмережах, особливо у TikTok, Instagram та Pinterest, де дівчата почали демонструвати свої яскраві, неординарні образи.
Зверніть увагу! Західний відповідник – alt-girl, з'явився ще у 2010-х, відповідь на одноманітність модних і б'юті-трендів. В Україні термін "альтушка" став активно вживатися приблизно з 2020 року, коли естетика альтернативної моди знову набула популярності серед підлітків і молоді.
Як виглядає альтушка?
Зовнішність альтушки – це мікс різних альтернативних стилів.
Основні риси:
- волосся – яскраве або темне, часто з кольоровими пасмами чи асиметричними стрижками;
- макіяж – темний, підведені очі, графічні стрілки, чорна або червона помада;
- одяг – у стилі гранж, панк або емо: сітки, ланцюги, шкіряні куртки, рвані колготи, оверсайз худі;
- пірсинг і тату – прикраси на носі, бровах, губах і дрібні татуювання, що підкреслюють бунтарський вигляд;
- аксесуари – великі сережки, чокери, персні й браслети з шипами.
Яку музику слухають альтушки?
Альтушки зазвичай слухають музику, що виходить за рамки мейнстриму та поєднує кілька жанрів. Серед улюблених виконавців – Bring Me the Horizon, My Chemical Romance, Paramore, The Neighbourhood, Chase Atlantic, Mitski, Grimes.
Серед альтернативного репу популярними є Ghostemane, XXXTentacion і Lil Peep.
Який світогляд у альтушок?
Альт-дівчата часто називають себе "інакшими". Вони цікавляться мистецтвом, музикою, філософією, містикою, люблять фільми у жанрах драми, трилеру, аніме чи артхаусу.
Зазвичай такі дівчата мають незалежні погляди, не бояться експериментувати, відкидають нав'язані стандарти краси та активно займаються творчістю – малюють, фотографують або пишуть музику.
Хто такі норміси?
Як пише словник Словотвір, "норміс" – це людина, яка живе за загальноприйнятими суспільством нормами і не виділяється із натовпу.
Його поведінка зазвичай передбачувана, а інтереси досить стандартні – футбол та серіали. Така людина не прагне вирізнятися стилем чи світоглядом і дотримується стереотипних уявлень про життя.
Слово "норміс" походить від англійського normie, утвореного від латинського norma, а українським відповідником вважають слово "простак".
