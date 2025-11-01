Вони не як усі: хто такі альтушки, як виглядають і чому стали популярні

"Альт-дівчата", або "альтушки" – це представниці сучасної молодіжної субкультури, які поєднують панк, емо, гранж і готику в одному образі. Але за їх виразним стилем стоїть не лише мода.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на блог "Цейво".

Дивіться також "Треба жити": через Радіодиктант 2025 з'явився один з наймиліших трендів у мережі

Хто такі альтушки?

"Альтушка" – це сленговий термін, утворений від слова "альтернативний". Так називають дівчат, які віддають перевагу незвичному стилю в одязі, музиці та поведінці.

Їхній образ – це поєднання панку, емо, готики, гранжу й навіть хіпстерської естетики, але в осучасненому варіанті. Альтушку легко впізнати за зовнішнім виглядом, поведінкою й світоглядом, адже вони відмежовуються від мейнстримної культури.

Альтушка в TikTok: дивіться відео

Слово "альт-дівчина" або його скорочений варіант "альтушка" набуло популярності у соцмережах, особливо у TikTok, Instagram та Pinterest, де дівчата почали демонструвати свої яскраві, неординарні образи.

Зверніть увагу! Західний відповідник – alt-girl, з'явився ще у 2010-х, відповідь на одноманітність модних і б'юті-трендів. В Україні термін "альтушка" став активно вживатися приблизно з 2020 року, коли естетика альтернативної моди знову набула популярності серед підлітків і молоді.

Як виглядає альтушка?

Зовнішність альтушки – це мікс різних альтернативних стилів.

Основні риси:

волосся – яскраве або темне, часто з кольоровими пасмами чи асиметричними стрижками;

макіяж – темний, підведені очі, графічні стрілки, чорна або червона помада;

одяг – у стилі гранж, панк або емо: сітки, ланцюги, шкіряні куртки, рвані колготи, оверсайз худі;

пірсинг і тату – прикраси на носі, бровах, губах і дрібні татуювання, що підкреслюють бунтарський вигляд;

аксесуари – великі сережки, чокери, персні й браслети з шипами.

Як одягається альтушка: дивіться відео

Яку музику слухають альтушки?

Альтушки зазвичай слухають музику, що виходить за рамки мейнстриму та поєднує кілька жанрів. Серед улюблених виконавців – Bring Me the Horizon, My Chemical Romance, Paramore, The Neighbourhood, Chase Atlantic, Mitski, Grimes.

Серед альтернативного репу популярними є Ghostemane, XXXTentacion і Lil Peep.

Який світогляд у альтушок?

Альт-дівчата часто називають себе "інакшими". Вони цікавляться мистецтвом, музикою, філософією, містикою, люблять фільми у жанрах драми, трилеру, аніме чи артхаусу.

Зазвичай такі дівчата мають незалежні погляди, не бояться експериментувати, відкидають нав'язані стандарти краси та активно займаються творчістю – малюють, фотографують або пишуть музику.

Хто такі норміси?

Як пише словник Словотвір, "норміс" – це людина, яка живе за загальноприйнятими суспільством нормами і не виділяється із натовпу.

Його поведінка зазвичай передбачувана, а інтереси досить стандартні – футбол та серіали. Така людина не прагне вирізнятися стилем чи світоглядом і дотримується стереотипних уявлень про життя.

Слово "норміс" походить від англійського normie, утвореного від латинського norma, а українським відповідником вважають слово "простак".

Як Радіодиктант 2025 став трендом у TikTok?