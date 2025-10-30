Текст "Треба жити" став популярним звуком у мережі Tik Tok. Більше про це розповість 24 Канал.

Голос Сумської і наймиліші кадри у Tik Tok

27 жовтня українці написали 26-й всеукраїнський Радіодиктант національної єдності. Авторкою тексту була письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала його акторка Наталія Сумська. Попри критику читання тексту, через кілька днів блогер Артем Марево створив звук у Tik Tok, на який наклав текст Радіодиктанту, який читала Сумська. У результаті вийшло вкрай атмосферно.

Блогер використав у відео начитку четвертого абзацу тексту "Треба жити!".

Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Немає часу на півтони. Матеріальне — крихке, життя тікає крізь пальці. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитись руками: спогади, сміх і любов.

Оригінальне відео Артема зібрало понад 300 тисяч відео та майже 50 тисяч вподобань.

За 2 дні під цей звук з'явилося уже понад 800 відео. Під текст радіодиктанту користувачі мережі діляться приємними миттєвостями життя, краєвидами, милими кадрами з рідними тощо.

Також користувачі мережі висловлюють вдячність автору звуку, адже саме це і спричинило такий надзвичайно милий тренд.

Радіодиктант, здається, не скінчився

Хоч від Радіодиктанту минуло кілька днів, та історія не вщухає. Хтось досі висловлює подив від окремих слів у тексті, хтось продовжує жартувати. Зокрема й авторка тексту Євгенія Кузнєцова. Вочевидь, письменниця бачить, про що жартують користувачі мережі й сама підтримує хвилю.



