Забудьте об американо: лонг блэк станет вашим любимым напитком и вот почему
- Лонг блек сохраняет крема и аромат напитка, в отличие от американо.
- Пропорции кофе к воде в лонг блек составляют 1 к 2 – 3, делая его более насыщенным, чем американо.
Все больше людей отказываются от от классического американо в пользу альтернативы – лонг блек. Несмотря на схожий состав, эти напитки имеют принципиально разный вкус и способ приготовления.
Это существенно влияет на вкус напитка. О том, в чем разница между американо и лонг блэк, рассказывает бариста из vysoka.coffee в видео в TikTok.
Чем американо отличается от лонг блэка?
Американо традиционно готовят путем добавления горячей воды к уже готовому эспрессо. В результате разрушаются крема – тонкая пенка на поверхности кофе, а вместе с ней частично теряется и текстура напитка. Именно поэтому американо имеет более мягкий и привычный вкус.
Зато лонг блек готовят в обратной последовательности. Сначала в чашку наливают горячую воду (примерно 70 градусов), а уже потом добавляют двойной эспрессо. Такой подход позволяет сохранить крема и эфирные масла на поверхности, что делает напиток более ароматным и насыщенным.
В то же время бариста отмечает, что важную роль играют и пропорции. По его словам, на одну часть кофе стоит добавлять две – три части воды.
В результате лонг блек становится идеальным выбором для тех, кто хочет почувствовать "концентрированный кофейный вкус, но в большем объеме".
Как появился американо?
Как пишет Coffee Co, вероятно, американо – один из самых простых кофейных напитков, но на самом деле он имеет богатую историю.
Американо появилось во времена Второй мировой войны. Тогда американские солдаты, которые находились в Италии, считали местный эспрессо слишком крепким по сравнению с кофе, к которому привыкли дома.
Американо / Фото Unsplash
Чтобы сделать вкус более привычным, они начали разбавлять его горячей водой. Итальянские бариста назвали этот напиток "caffè Americano", и впоследствии он стал популярным в кафе по всему миру.
Почему фруктовый кофе стал таким популярным?
Фруктовый кофе постепенно становится новым трендом, ведь все чаще в кофейнях появляются напитки вроде бананового латте или ягодного эспрессо. Речь идет не об ароматизированных зернах, а о сочетании кофе с настоящими фруктовыми сиропами или пюре.
Это придает напитку яркий вкус и дополнительные полезные вещества. Фруктовый кофе открывает широкий простор для экспериментов, ведь можно выбирать любые фрукты в зависимости от вкуса.
Также его легко приготовить дома. Достаточно сделать кофейную основу и добавить сироп или взбитые фрукты. Популярность напитка растет благодаря сочетанию кофейного аромата с естественной свежестью, витаминами и антиоксидантами.