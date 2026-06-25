Миллионы просмотров в TikTok: как ананасы в Kool-Aid стали главным трендом лета

В соцсетях стремительно набирает популярность новый летний фуд-тренд – ананасы, замоченные в ярком порошковом напитке Kool-Aid. Необычный десерт с насыщенными цветами вызвал бурное обсуждение среди пользователей сети.

Пользователи англоязычного TikTok показали, как приготовить одну из самых популярных гастрономических новинок лета 2026 года.

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Как приготовить вирусные ананасы?

Суть тренда проста: кусочки ананаса кладут в банку, добавляют смесь Kool-Aid и сахар, после чего встряхивают и оставляют мариноваться в холодильнике от нескольких часов до суток.

Популярности тренда способствовали его эффектный вид и простота приготовления. Короткие ролики, в которых авторы демонстрируют, как желтый фрукт буквально перекрашивается в неоновые оттенки, быстро стали вирусными. К тому же пользователи экспериментируют с различными вкусами Kool-Aid, получая синие, фиолетовые, красные или зеленые варианты десерта.

Как быстро приготовить летний тренд: смотрите видео

Идея не нова для культуры TikTok – ранее популярность приобрел тренд "Kool-ickles", когда в аналогичной смеси замачивали огурцы. Теперь же вместо них используют ананасы.

Вариант хитового блюда с огурцом: смотреть видео

Варианты для гурманов

Некоторые энтузиасты добавляют в рецепт соль, лимонный сок или даже алкоголь – ром или водку, создавая так называемые "взрослые" версии трендового десерта.

Впрочем, тренд вызвал и волну критики. Диетологи и пользователи соцсетей обращают внимание на большое количество добавленного сахара, из-за чего десерт теряет большинство преимуществ свежего фрукта.

Тем не менее это не мешает его популярности: некоторые продавцы в США уже начали реализовывать готовые банки с "цветными" ананасами, а желающие готовы стоять за ними в очередях.