Современный Израиль чтит память людей по всему миру, которые во время Холокоста спасали евреев. Немало украинцев удостоены титула "Праведник мира", однако не митрополит Андрей Шептицкий.

Украина неоднократно обращалась и к руководству Израиля, и к организации "Яд Вашем", которая предоставляет это звание. Почему Андрея Шептицкого не удостоили им – расскажет 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Почему Андрей Шептицкий не "Праведник мира"?

"Яд Вашем" неоднократно пересматривал дело Андрея Шептицкого, однако несмотря на свидетельства тех, кого спас глава УГКЦ, звание "Праведника мира" ему не предоставили. Интересно, что брат митрополита, Климент Шептицкий является "Праведником".

Последний раз "Яд Вашем" пересматривал дело Шептицкого в 2020 году. Тогда организация заявила, что готова изменить свое решение, если выяснит новые факты из биографии Шептицкого. В 2021 году спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук обращался с таким же призывом к руководству Израиля. Однако дело в том, что митрополита обвиняют в сотрудничестве с нацистами.

Причиной этого называют поздравительные письма Шептицкого немецким войскам и коллективное письмо немецких войск и личное к Адольфу Гитлеру с подписью митрополита. Хотя в подлинности большинства писем историки сомневаются.

С 1939 до 1941 года Запад Украины и, в частности, Львов, где была резиденция митрополита, был оккупирован советскими войсками. После немецкого наступления на провозглашение 30 июня 1941 года Акта восстановления Украинского Государства приход немецких войск действительно некоторые считали "освобождением". Однако в своем послании 1 июля 1941 года митрополит лишь констатировал факт того, что власть сменилась.



Андрей Шептицкий / Архивное фото

А вот коллективное письмо от 5 июля исследователи считают подделкой. Скорее не само письмо, а подпись Шептицкого. Дело в том, что на момент этих событий митрополит был болен и поэтому документы подписывал неразборчиво. Однако упомянутое письмо имеет аккуратную и ровную подпись Андрея Шептицкого.

Так называемое письмо Шептицкого к Гитлеру вообще окутано легендами, потому что существует только русский перевод этого письма, который появился в 1946 году – "совершенно не случайно" во время, когда СССР занимался ликвидацией Украинской греко-католической церкви. Оригинала этого письма никто никогда не видел, поэтому вообще существовал ли такой – вопрос.

Еще одна проблема – дивизия СС "Галичина". По свидетельствам Владимира Кубийовича, основателя дивизии, создание "Галичины" благословил сам Шептицкий, как и капелланов. Однако подтверждений того, что Шептицкий благословил создание дивизии нет, а назначение капелланов в условиях оккупации было довольно формальным шагом.

Наличие таких свидетельств привело к тому, что "Яд Вашем" не причисляет Андрея Шептицкого к "Праведникам мира". Однако священники УГКЦ и потомки тех, кого спас Шептицкий продолжают добиваться включения митрополита в перечень "Праведников".

Стоит заметить, что те же упреки в якобы сотрудничестве с нацистами препятствуют и беатификации Андрея Шептицкого. Однако часто те, кто оценивает деятельность митрополита не учитывают контекста того времени, когда один за другим меняются оккупационные режимы и в таких условиях нужно отстаивать интересы собственного народа.