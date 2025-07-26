Такой приговор Кочубею вынесли за его доносы на Ивана Мазепу о союзе гетмана со Швецией. Российский император не поверил этому, поэтому приказал казнить судью. Фамилия Кочубея дала название целому явлению – "кочубеевщина". Что это такое – расскажет 24 Канал со ссылкой на сборник эссе Юрия Шевелева "Конец одной легенды".

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Одна из трех бед украинцев

Юрий Шевелев – выдающийся украинский ученый, профессор Гарвардского и Колумбийского университетов США. В своих эссе он выделял 3 главные беды украинского народа – Россию, провинциализм и "кочубеевщину". С первой все понятно, насчет второй – во времена Шевелева украинцы больше тяготели к земле и стабильности, из-за чего часто оставались на одном месте. А вот с третьей все куда интереснее.

Василий Кочубей предал Ивана Мазепу. Генеральный судья был промосковских взглядов и ненавидел гетмана за роман с его 16-летней дочерью Мотрей. Поэтому Кочубей решил донести Петру І о заговоре гетмана с поляками и шведами. Император не поверил Кочубею, что привело к его казни.

Юрий Шевелев утверждал, что "кочубеевщина" была одной из ключевых украинских проблем, которая позволила россиянам уничтожить нашу государственность. В качестве примера он приводит то, что из-за большого количества предателей Ивану Мазепе приходилось все больше скрывать подготовку к будущей битве, что сказалось на ее уровне. И именно это привело к поражению.

Бой под Полтавой выиграл России не Петр I, а украинские Кочубеи,

– говорит Шевелев.



Полтавская битва / Диорама, КПИ

Размышляя о "кочубеевщине" как явлении, Шевелев на момент написания эссе "Москва и Маросейка" в 1954 году отмечал, что оно еще живет. Да и сейчас в условиях полномасштабной российско-украинской войны, к сожалению, предателей, то есть Кочубеев, хватает. Об этом свидетельствуют дела против коллаборационистов, корректировщиков и агентов России.