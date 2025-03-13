В Tik Tok вирусит песня Anxiety: что с ней не так и почему она популяризирует "русский мир"
- Песня Anxiety от Doechii стала вирусной в Tik Tok, но вызывает споры из-за упоминания России.
- Украинский блогер Евгения Науменко обратила внимание на это упоминание, что вызвало дискуссии среди пользователей Tik Tok.
Во времена полномасштабной российской агрессии информационная гигиена играет важную роль, ведь враг всеми способами пытается навязать общую культуру украинцам. Поэтому крайне важно тщательно проверять, какие тренды поддерживать и распространять.
Недавно Tik Tok буквально взорвала песня Anxiety в исполнении американской рэперши Джейлы Джимай Гикмон, более известной как Doechii, пишет 24 Канал.
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Что не так с песней Anxiety
Прежде всего мотив песни всем знакомым, поскольку напоминает композицию Somebody That I Used to Know в исполнении Готье, которая тоже стала вирусной в социальных сетях, в частности Tik Tok.
Однако в песне Anxiety рэперки Doechii есть один момент, на который украинцы должны обратить внимание, прежде чем публиковать видео под этот тренд.
В песне упоминается Россия, а точнее так называемая "загадочная русская душа". Doechii поет: "Think I need a smuggler up in Russiaa", что в переводе означает "Думаю, мне нужен контрабандист в России".
Украинский блогер Евгения Науменко обратила внимание на упоминание России в песне Doechii и опубликовала соответствующее видео. После этого пользователи Tik Tok разделились во мнениях о том, есть ли таки "измена" в песне Anxiety, или нет.
Блогер Евгения Науменко рассказала о песне Anxiety: смотрите видео
Некоторые утверждают, что никакой поддержки России в песне рэперши нет. Однако на такие комментарии нашелся замечательный ответ, мол, одного упоминания страны-террористки уже достаточно.
В конце концов, немало украинцев продолжают слушать российскую музыку. Российские исполнители входят в топ-чарты Украины на различных сервисах.
Doechii стала настоящим открытием 2024 года для многих слушателей. Она стала второй реперкой после Cardi B, которая получила эту награду Billboard.
В 2023 году Doechii также победила в категории "Восходящая звезда" издания. На "Грэмми-2025" микстейп Doechii Alligator Bites Never Heal победил в категории "Лучший рэп-альбом" – она стала третьей рэперкой в истории, которая выиграла в этой категории.