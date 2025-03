У Tik Tok вірусить пісня Anxiety: що з нею не так і чому вона популяризує "русскій мір"

У часи повномасштабної російської агресії інформаційна гігієна відіграє важливу роль, адже ворог всіма способами намагається нав'язати спільну культуру українцям. Через це вкрай важливо ретельно перевіряти, які тренди підтримувати та поширювати.

Нещодавно Tik Tok буквально підірвала пісня Anxiety у виконанні американської реперки Джейли Джімай Гікмон, більш відомої як Doechii, пише 24 Канал.

Що не так з піснею Anxiety

Передусім мотив пісні усім знайомим, оскільки нагадує композицію Somebody That I Used to Know у виконанні Готьє, яка теж стала вірусною у соціальних мережах, зокрема Tik Tok.

Однак у пісні Anxiety реперки Doechii є один момент, на який українці повинні звернути увагу, перш ніж публікувати відео під цей тренд.

У пісні згадується Росія, а точніше так звана "загадкова російська душа". Doechii співає: "Think I need a smuggler up in Russiaa", що в перекладі означає "Думаю, мені потрібен контрабандист у Росії".

Українська блогерка Євгенія Науменко звернула увагу на згадку Росії в пісні Doechii та опублікувала відповідне відео. Після цього користувачі Tik Tok розділилися у думках про те, чи є таки "зрада" в пісні Anxiety, чи ні.

Блогерка Євгенія Науменко розповіла про пісню Anxiety: дивіться відео

Дехто стверджує, що ніякої підтримки Росії в пісні реперки немає. Однак на такі коментарі знайшлася чудова відповідь, мовляв, однієї згадки країни-терористки вже достатньо.

Зрештою, чимало українців продовжують слухати російську музику. Російські виконавці входять у топчарти України на різних сервісах.

Doechii стала справжнім відкриттям 2024 року для багатьох слухачів. Вона стала другою реперкою після Cardi B, яка отримала цю нагороду Billboard.

У 2023 році Doechii також перемогла в категорії "Висхідна зірка" видання. На "Ґреммі-2025" мікстейп Doechii Alligator Bites Never Heal переміг у категорії "Найкращий реп-альбом" – вона стала третьою реперкою в історії, яка виграла в цій категорії.