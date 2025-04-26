Трагедию предсказали за 11 лет до нее: малоизвестные факты об аварии на Чернобыльской АЭС

Трагедия на Чернобыльской АЭС произошла 39 лет назад. Она навсегда изменила историю Украины и стала одной из траурных страниц становления нашего государства.

Чернобыль стал самой масштабной катастрофой на атомной электростанции в мире, последствия затронули всю Европу. 24 Канал собрал интересные факты об этой трагедии.

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В Чернобыле есть мутация волков

Исследователи заметили, что волки в зоне имеют больше потомства и передвигаются на большие расстояния, чем за пределами зоны. Вероятно, из-за отсутствия людей и хищников-конкурентов.

Парк аттракционов

Колесо обозрения и другие аттракционы должны были торжественно открыться 1 мая 1986 года - но из-за аварии их так и не запустили. Парк стал одним из символов катастрофы.

Гриб, который "ест" радиацию

Черные грибы, растущие на стенах разрушенного реактора, обнаружили способность поглощать радиацию благодаря особому виду меланина.

Объект "Дуга"

Огромная советская радиолокационная станция, которая должна была обнаруживать запуски ракет из США, находится всего в нескольких километрах от АЭС. Из-за нее даже возникли теории, что авария была частично связана с секретными испытаниями.

О трагедии знали за 11 лет

Часто можно услышать предположения относительно того, как все могло сложиться, если бы трагедию на Чернобыльской АЭС смогли предсказать и предотвратить взрыв на 4 энергоблоке, однако мало кто знает, что на самом деле авария на ЧАЭС была не первой.

За 11 лет до взрыва на Чернобыльской АЭС, в 1975 году, произошла авария на Ленинградской АЭС. Тогда профессор Дуровский и сотрудник АЭС Волков сразу же обнаружили, что причиной аварии стала ошибка в конструкции реактора РБМК-1000. Именно на таких реакторах работала и ЧАЭС.

Ученые настаивали на том, что их нужно демонтировать, ведь катастрофа была неизбежной, однако их замечания проигнорировали.

В 2025 году российский дрон повредил саркофаг над 4-м энергоблоком ЧАЭС, вызвав пожар, но уровень радиации остался в пределах нормы.