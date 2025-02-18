Ивану Багряному приснился вещий сон о Киеве в 2041 году: какой он видел столицу в будущем

Иван Багряный – выдающийся украинский писатель, которому удалось спастись от советского режима и эмигрировать в Европу. Однако тоска по Украине не оставляла его.

Как и не оставляла боль от того, что вернуться в Украину и в Киев он не может, пока существует СССР. Однако в одном из произведений он рассказал о том, каким видит Киев будущего. Каким он будет по мнению Багряного – рассказывает 24 Канал.

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Каким Киев видел Иван Багряный

Свой сон о Киеве Иван Багряный описал в пьесе "Генерал", которую закончил в 1942 году. В сети активно обсуждают это произведение после того, как отрывком произведения в социальных сетях поделился шоумен Женя Янович.

В начале пьесы Багряный описывал, что ему приснился Киев, который в 2041 году является столицей свободной Украины, о которой автор так мечтал.

2041 год. Киев. Солнечный Киев – сердце солнечной, свобидной и, наконец, радостной моей Страны. Это будто бы уже наступила наконец эпоха всемирной справедливости, взошедшая, как солнечное утро после ужасной, макабрической ночи прошлого. Эпоха почитания человеческого достоинства и человеческого права – дышать, жить, думать и откровенно говорить... Эпоха культа матери и ребенка... Эпоха торжества человеческого искреннего сердца, свободного, незтероризованного, не опозоренного, не подгорненого ни под чей грязный сапог..

– писал Багряный.

А еще в этом будущем Багряный видел Киев, в котором нет цензуры, концлагерей, инквизиции, изоляции, доносчиков и палачей. Вместо них – свобода.



Отрывок из пьесы "Генерал" / Скриншот

А еще мы обратились к Chat GPT, чтобы он показал, как бы мог выглядеть Киев в воображении Ивана Багряного. Мы прислали отрывок пьесы и уточнили, что речь идет о том, как себе представляет столицу человек в 1941 году.



Вот так ИИ видит Киев в 2041 году по описанию Багряного / Изображение, сгенерированное ИИ