Почти 100 лет носил имя соратника Сталина: что это за украинский город

Один из городов Донетчины, который во время полномасштабной войны стал форпостом украинской обороны, когда-то носил имя, связанное со Сталиным. Но задолго до этого он был одним из главных центров соляной промышленности Восточной Европы.

Об этом рассказывает Бахмутский городской совет.

Смотрите также Какая улица во Львове состоит из двух домов: она расположена в самом центре

Какое название раньше имел Бахмут?

Название Бахмут происходит от реки Бахмутки, на берегах которой и возник город. Историки выдвигают две основные версии происхождения этого названия.

По первой из них, слово имеет тюркские корни и происходит от слова "бахматы" – так называли невысоких, но очень выносливых степных лошадей. Другая гипотеза связывает название с крымскотатарским или турецким именем Махмуд (Махмет).

Где расположен Бахмут: смотрите на карте

Интересно, что почти сто лет – с 1924 до 2016 года – город имел другое название. При советской власти его переименовали в Артемовск в честь большевика Федора Сергеева, известного под псевдонимом "Артем".

Он воспитывался в семье Иосифа Сталина вместе с его детьми и был близким другом его сына Василия. Историческое название Бахмуту вернули только после начала процесса декоммунизации.

Как Бахмут стал "соляной столицей" Украины?

Бахмут с давних времен славился добычей соли. Уже в середине XVII века здесь работали многочисленные солеварни, а открытие казаками в 1683 году больших залежей каменной соли быстро превратило город в важный центр соляной промышленности.

Однако впоследствии соляное первенство города начало ослабевать. В 1757 году Российская империя отменила внутренние пошлины, а уже в 1773 году в Харьков начали завозить крымскую соль из Сиваша.

Общий вид на Бахмут в XIX веке / Архивное фото

В результате к 1782 году государственное солеварение в Бахмуте было прекращено. Несмотря на это, соль навсегда осталась символом города, а накопленный промышленный опыт стал основой для дальнейшего развития горной и химической отраслей Донбасса.

Как выглядит Бахмут после оккупации?

В 2025 году Силы беспилотных систем опубликовали видео в котором показали, как выглядит город после оккупации российскими войсками.

На видео показаны различные памятные места и здания города до полномасштабной войны, а также кадры того, что с ними стало после прихода российских войск. Видно масштабные разрушения, а иногда – полностью уничтожены улицы вместе с жилыми домами.

Как выглядит Бахмут после прихода российских войск: смотрите видео

Оборона Бахмута продолжалась почти десять месяцев. За это время город пережил интенсивные артиллерийские обстрелы и многочисленные штурмы. В боях за Бахмут российская армия понесла большие потери – около 100 тысяч убитыми и ранеными, причем более 80% из них составляли бойцы ЧВК "Вагнер".

Какой город в Украине назывался в честь внука Екатерины II?