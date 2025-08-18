Бананы, которые так любят миллионы людей, могут вскоре оказаться на грани исчезновения. Все из-за климатического кризиса.

Почему бананы оказались на грани исчезновения?

Новое исследование свидетельствует, что вследствие затяжных климатических потрясений, которые охватывают Латинскую Америку и Карибский бассейн, бананы могут исчезнуть с прилавков.

Согласно прогнозам, к 2080 году около 66% земель, которые сегодня пригодны для выращивания бананов в этом регионе, могут стать непригодными. В отчете благотворительной организации Christian Aid отмечается, что повышение температуры, частые стихийные бедствия и распространение вредителей бьют по ключевым странам-экспортерам бананов, в частности Колумбии, Гватемале и Коста-Рике.

Сейчас 80% мирового экспорта бананов приходится именно на Латинскую Америку и Карибский регион, который одновременно является одним из наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. Ирония заключается в том, что основные потери несут государства-производители, тогда как главными виновниками климатического кризиса являются страны, не занимающиеся выращиванием этой культуры.

Особенно уязвимым является сорт Кавендиш, который доминирует на мировом рынке. Он требует температур от +15 до +35 градусов по Цельсию и умеренного полива, а штормы способны повредить его листья, лишив растение способности к фотосинтезу.

Кроме того, климатические изменения способствуют распространению опасных болезней, в частности черной сигатоки, которая может снижать способность бананов к фотосинтезу до 80%.