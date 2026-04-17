Гениальная шутка или провокация: действительно ли Бенджамин Франклин написал эссе о пукании

История с "эссе о пердении" Бенджамина Франклина часто выглядит как странный факт из биографии одного из основателей США, но на самом деле в этой ситуации речь идет не о шутке, а о сатирическом тексте, который написал Франклин. И все это было сделано для того, чтобы высмеять научные подходы, которые использовались тогда.

О чем говорится в сатирическом тексте Франклина и почему дипломат решил его написать, говорится на сайте BuzzFeed.

Читайте также Его могилу залили бетоном после одного преступления: какие интересные детали вы не знали о Чарли Чаплине

Что имел в виду Бенджамин Франклин в тексте "Гордо пердите"?

Королевская академия Брюсселя объявила конкурс предложений в 1781 году. Поэтому академия ожидала научные исследования от выдающихся ученых и философов со всего мира. Бенджамин Франклин как раз был одним из этих немногих выдающихся людей.

Он воспользовался этим предложением и написал письмо, хотя его он так и не прислал в академию, а разослал своим друзьям. Название его работы было таким: "Письмо в Королевскую академию о пердении" или, как вариант, "Гордо пердите".

Поэтому в акте отмечалось о том, что "позволить этому воздуху выходить и смешиваться с атмосферой обычно является оскорбительным для Компании из-за зловонного запаха, который его сопровождает".

Или же "если бы не отвратительный запах, сопровождающий такие побеги, вежливые люди, видимо, не сдерживались бы так же сильно, как и плюясь или сморкаясь".

Он в сатирической форме предложил "чтобы найти какой-то полезный и не неприятный препарат, который можно было бы смешивать с нашей обычной пищей или соусами, что сделает естественные выделения газов из наших тел не только безвредными, но и приятными, как духи".

Как был написан текст эссе?

У Teaching American History опубликован текст Франклина, где он намеренно использует академический и научный стиль, чтобы говорить об абсурдной теме, как человеческие газы. Поэтому автор иронично предлагает обратить внимание ученым на "большое количество воздуха", которое производит человеческий организм.

Таким образом он пытается высмеять тогдашнюю науку, ведь она, по его мнению, была сосредоточена на абстрактных темах и игнорировала реальные проблемы.

Интересно, что Франклин пишет эссе так, как будто это серьезный научный доклад для академии. Он даже намекает, что определенные "исследования" могут быть полезнее традиционных философских тем. И в конечном итоге, эссе было не о физиологии, а о критике научного общества.

Какое изобретение могло изменить жизнь всех на планете?