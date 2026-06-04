Молния убила бы его мгновенно: почему эксперимент Франклина мог никогда не состояться

Отцу-основателю США Бенджамину Франклину приписывают эксперимент с ключом и воздушным змеем, которого он якобы запустил во время грозы, чтобы проверить, накопит ли ключ электрический заряд. Однако до сих пор историки не уверены относительно того, когда именно состоялся этот эксперимент и состоялся ли он на самом деле.

Был ли на самом деле эксперимент с воздушным змеем и ключом во время грозы, исследовали в History.com.

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Описание опыта Франклина на деле означало бы летальный исход

Предполагается, что если опыт с воздушным змеем и ключом все же существовал, то он вряд ли выглядел так, как его изображают. Дело в том, что существует миф о том, что Франклин таким экспериментом доказал существование электричества, хотя об электрических явлениях было известно задолго до него.

В то же время если бы молния во время эксперимента все же попала в ключ, ученый не выжил бы в таком случае.

Известно, что об этом случае могли узнать только из 2 источников: это письмо Франклина к его другу Питеру Коллинсону, написанное в октябре 1752 года и опубликованное в "Пенсильванской газете", а также книга Джозефа Пристли "История и современное состояние электричества", которую издали в 1767 году.

Из письма Франклина можно узнать, что этот эксперимент якобы был осуществлен в Филадельфии и он был успешным. Несмотря на то, что ученый описывает способ его проведения, сам он не уточняет, когда именно это произошло и выполнял ли опыт лично.

Его друг Пристли через 15 лет после опубликования в газете написал, что Франклин вместе с сыном Уильямом провели эксперимент примерно в июне 1752 года.

Напоминаем, что до событий с воздушным змеем Франклин в письме к другу озвучил идею громоотвода. Впоследствии он опубликовал идею эксперимента с использованием громоотвода для попытки поймать электрический заряд в "лейденской банке".

Поэтому эта идея распространились Европой, и в мае 1752 года французских ученые, а именно Томас Далибар и М. Делор, провели отдельные версии опыта.

Считается, что Франклин еще не слышал об этих успехах в июне 1752 года, когда ждал строительства шпиля для проведения собственного эксперимента с громоотводом.

Чем прославился Бенджамин Франклин

Кроме того, что Бенджамин Франклин экспериментировал с электрическими явлениями, он еще и писал эссе. В частности одним из самых известных стало его эссе о пукании.

Сначала может показаться, что Франклин так шутил, но на самом деле это сатирический текст, с помощью которого политический деятель высмеял тогдашние научные подходы и увлечение абстрактными темами.

Поэтому когда в 1781 году Королевская академия Брюсселя объявила конкурс научных работ, Франклин решил отреагировать на это по-своему. Он написал работу под названием "Письмо к Королевской академии о пердении", или "Гордо пердите", и прислал его своим друзьям.

В тексте он иронично предлагал ученым найти способ сделать естественные человеческие газы менее неприятными или даже ароматными. Текст был в стиле серьезного научного доклада, хотя его истинная цель заключалась вовсе не в изучении физиологии.