Для чего нужна бирка на чайном пакетике: на самом деле существует несколько варинатов

Пакетированный чай очень популярен и доступен, ведь его можно приобрести в любом супермаркете. Однако не все знают, как использовать бирку с этого пакетика.

На первый взгляд, бумажная бирка на чайном пакетике кажется лишней мелочью. Однако она имеет несколько полезных функций, которые делают чаепитие более удобным и приятным, пишет 24 Канал.

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Как ее использовать

Ее основное назначение – помогать контролировать крепость напитка. Если вы предпочитаете насыщенный вкус, погрузите пакетик в воду, закрепите бирку на краю чашки и слегка подтяните нить. Так чай будет равномерно настаиваться, не теряя аромата. Если же вы любите менее крепкий чай, можно опустить пакетик глубже, обернув нить вокруг ложки.



Бирку на чайном пакетике можно использовать по-разному / Фото Pexels

Еще одна полезная функция бирки – порядок во время чаепития. Иногда нить втягивается в чашку, особенно если вы размешиваете напиток. Чтобы этого избежать, просто прищепите бирку под блюдце или дно чашки – так она останется на месте и не утонет. Если же вы случайно потянете за нитку, бирка удержит ее от падения в воду.

Бирка пригодится даже после того, как вы выпили чай. Оберните ею использованный пакетик, чтобы не испачкать руки, и легко утилизируйте. А если хотите запомнить любимый сорт, просто сохраните бирку.

А еще она может стать источником вдохновения. Напишите на обороте пожелание или мотивационную цитату – так утро начнется с приятной нотки.

Ранее рассказывали, что черный чай богат антиоксидантами, которые обладают противовоспалительным действием и поддерживают здоровье сердца, но следует избегать его употребления перед сном из-за содержания кофеина.