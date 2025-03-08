На перший погляд, паперова бірка на чайному пакетику здається зайвою дрібницею. Проте вона має кілька корисних функцій, які роблять чаювання зручнішим і приємнішим, пише 24 Канал.

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Як її використати

Її основне призначення – допомагати контролювати міцність напою. Якщо ви віддаєте перевагу насиченому смаку, занурте пакетик у воду, закріпіть бирку на краю чашки й легенько підтягніть нитку. Так чай рівномірно настоюватиметься, не втрачаючи аромату. Якщо ж ви любите менш міцний чай, можна опустити пакетик глибше, обернувши нитку навколо ложки.



Бірку на чайному пакетику можна використовувати по-різному / Фото Pexels

Ще одна корисна функція бірки – порядок під час чаювання. Часом нитка втягується у чашку, особливо якщо ви розмішуєте напій. Щоб цього уникнути, просто прищепіть бирку під блюдце або дно чашки – так вона залишиться на місці й не потоне. Якщо ж ви випадково потягнете за нитку, бирка утримає її від падіння у воду.

Бирка стане в пригоді навіть після того, як ви випили чай. Обгорніть нею використаний пакетик, щоб не забруднити руки, і легко утилізуйте. А якщо хочете запам’ятати улюблений сорт, просто збережіть бірку.

А ще вона може стати джерелом натхнення. Напишіть на звороті побажання чи мотиваційну цитату – так ранок почнеться з приємної нотки.

Раніше розповідали, що чорний чай багатий на антиоксиданти, які мають протизапальну дію та підтримують здоров'я серця, але слід уникати його вживання перед сном через вміст кофеїну.