Самая необычная уличная еда Египта: почему кошари обожают миллионы людей

Египетское кошари часто удивляет туристов уже с первого взгляда. В одной тарелке сочетаются, казалось бы, несочетаемые ингредиенты. Для одних это идеальная "комфорт-еда", а для других – слишком странная комбинация продуктов.

Впрочем, именно это блюдо давно стало гастрономическим символом Египта. В конце 2025 года ЮНЕСКО внесла кошари в список нематериального культурного наследия человечества, а сегодня его подают не только на улицах Каира, но и в дорогих ресторанах, пишет Smithsonian Magazine.

Почему кошари считают главным стритфудом Египта?

На первый взгляд кошари кажется хаотичным набором ингредиентов. В тарелку кладут рис, два вида макарон, чечевицу, нут, поливают густым томатным соусом, чесночно-уксусной заправкой и острым маслом, а сверху щедро добавляют хрустящий жареный лук.

Именно сочетание разных текстур и вкусов сделало блюдо культовым.

Египтяне шутят, почему без правильных соусов кошари – это всего лишь "гора крахмала", но именно специи превращают его в любимую еду миллионов.

Сегодня самым известным местом, где можно попробовать кошари, считается заведение Abou Tarek в центре Каира. Он вырос из небольшой уличной тележки 1930-х годов и сейчас входит в список самых известных ресторанов мира по версии TasteAtlas.

Ресторан Abou Tarek / world-appetite.shorthandstories.com

Как обычная еда стала символом страны?

История кошари началась еще в XIX веке. Самое древнее письменное упоминание о блюде исследователи находят в записях британского путешественника Ричарда Бертона, который описывал жителей Суэца, евших рис с чечевицей и луком.

Сначала продавцы носили кошари в специальных корзинах из пальмовых листьев, а позже продавали его прямо с передвижных деревянных тележек.

Повара ловко набирали ингредиенты из нескольких котлов, смешивали их буквально за секунды и дополняли блюдо томатным соусом и хрустящим луком. Именно так кошари стал настоящей легендой египетского стритфуда.

Почему в блюдо добавили макароны?

Интересно, что современный рецепт появился не сразу. По словам археолога еды Меннат-Аллы Эль Дорри, в кулинарной книге поваров короля Фуада кошари состоял только из риса, чечевицы и лука.

Макароны добавили уже после 1953 года, когда рис подорожал, а новые ингредиенты позволили сделать блюдо более сытным и дешевым. Впоследствии в рецепт вошли нут, вермишель, различные соусы и специи.

Традиционное кошари / koshary-aboutarek.com

Даже в Египте его любят не все

Несмотря на статус национального блюда, кошари до сих пор вызывает споры. Одни не представляют без него жизнь, другие не понимают, зачем смешивать в одной тарелке сразу несколько видов углеводов.

Однако именно эта необычная комбинация и сделала кошари одним из самых известных стритфудов мира. А после признания ЮНЕСКО блюдо переживает новую волну популярности – его все чаще переосмысливают современные шеф-повара, не изменяя главного принципа: много слоев, яркие вкусы и простая еда, которая давно стала частью национальной культуры.