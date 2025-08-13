13 августа во Львове презентовали воссозданную версию уникальной мозаики, оригинал которой был уничтожен в Мариуполе. Накануне она была в Лондоне во время боя Александра Усика.

Речь идет о мозаике "Боривитер" Аллы Горской, которую в этом году удалось воссоздать мастерам. Где установили эту мозаику и сколько времени она будет во Львове – расскажет 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Что стоит знать о мозаике "Боривитер"?

Торжественное открытие воссозданной версии мозаики "Боривитер" состоялось 13 августа. Оригинальная мозаика была в Мариуполе – ее в 1967 году создала Алла Горская со своим мужем Виктором Зарецким. Последний раз мир видел эту мозаику в 2022 году – тогда сеть облетело фото поврежденной мозаики и дальнейшая ее судьба неизвестна.

В мае 2025 года благодаря усилиям маркетплейса ROZETKA, ОО UKRAINE WOW, Фонда Аллы Горской и Виктора Зарецкого, художественного объединения "Затирка", мастерской LOVE MOSAIC и львовского бренда "Котто керамика" удалось воссоздать мозаику. 15 художников из 700 килограммов материалов создали панно из 68 фрагментов, из которых как пазл складывается мозаика. Это позволяет ее транспортировать по миру. Сначала воссозданного "Боривитра" увидели в Киеве, затем в Лондоне.



Мозаика "Боривитер" во Львове / Фото ЛГС

До 17 августа "Боривитер" будет на Площади Рынок в центре Львова, где увидеть ее сможет каждый желающий.

По моему глубокому убеждению, создавая эту птицу, Алла Горская смотрела в будущее. И кто бы что ни делал - он всегда будет лететь, а Украина будет побеждать и показывать миру, кто мы есть на самом деле. Нас невозможно сломать, невозможно победить. Мы должны быть вместе,

– подчеркнул мэр Львова Андрей Садовый на открытии мозаики.

Тем временем продолжается сбор подписей с просьбой к Правительству предоставить охранный статус здания столовой "Супий" в селе Гельмязов Черкасской области, на фасаде которой размещена мозаика "Птица" – последняя работа Аллы Горской и одна из двух оригинальных работ, которую можно вообще увидеть.