Историк Леонтий Войтович объяснял, почему казаки носили серьги в одном ухе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Малинский городской краеведческий музей.

Смотрите также Станция-призрак в метро Киева: где она расположена и как называется

Почему казаки носили серьги?

Украинские казаки вкладывали особый смысл в такое украшение, поэтому носили его не так много представителей этого слоя населения. Историк предполагал, что саму традицию они позаимствовали у турок или татар.

Серьга в ухе казака свидетельствовала об определенном статусе. Они были связаны с образом жизни воинов, который вели казаки. Серьга в левом ухе означала, что казак – один сын у матери, а в правом свидетельствовала, что он – последний мужчина в роду.



Современные мужчины тоже носят серьги / Фото Pexels

Можно встретить также и вариант, когда проколоты были оба уха. Это означало, что он – один ребенок у родителей. В военных походах таких мужчин все-таки пытались в определенной степени обезопасить. Конечно, они все еще сражались вместе с другими, однако их часто страховали собратья.

Форма сережек у казаков была специфической. чаще всего их делали в виде полумесяца и из серебра.

К слову, рацион рядовых казаков состоял из каш, вяленого мяса, рыбы, сухарей, иногда борща, и блюда соломаха; алкоголь был под запретом. Казацкая старшина имела изысканные столы с разнообразным мясом, специями и десертами, включая кофе и вино.